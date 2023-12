Fantastičan potez i zimi: Vodimo vas na bike izlet kroz Hrvatsku i Sloveniju

Slovenci su napravili bike stazu od Dobove do Brežica, ali i mi od Savskog Marofa do sela Ključ Brdovečki, tik do granice sa Slovenijom. Šteta što nisu povezane, no relativno lako se priđe graničnom prijelazu Harmica te po mjesnom putu uz selo Rigonce nastavi do Dobove, potom po spomenutoj bike stazi do Brežica, pa i dalje...

Od kolodvora Savski Marof u Općini Brdovec s hrvatske strane počinje bike staza uz željezničku prugu Zagreb – Ljubljana, prolazi područje Laduča i ide do zadnjeg sela na granici sa Slovenijom. Kada zbrojimo pet slovenskih kilometara i sedam kilometara s hrvatske strane, dolazimo do 13 kilometara odlične biciklističke infrastrukture, primjera kako graditi sigurne i lijepe bike prometnice. Potpuno su odvojene od ostalog prometa te s odmorištima i uslugom bike self service. Tu su i info točke i oznake da znate gdje ste i koje su zanimljivosti područja kojim se vozite. Dok naša dionica ide uz prugu, slovenska ide uz postojeću cestu skoro do centra Brežica, ali je potpuno odvojena od kolnika te ima svoje mostove i vrlo kvalitetnu signalizaciju. Urbana bike infrastruktura uvijek je izazov, ali je ondje to riješeno na zadovoljstvo svih sudionika u prometu. Primijetio sam da je ruta s obje strane granice u punoj rekreativnoj funkciji, a u hrvatskom dijelu činilo mi se da je ljudi koriste za odlazak na posao ili u školu. Bar do kolodvora Savski Marof, pa dalje vlakom do Zagreba. Kao izlet iz Zagreba svakako bih predložio da se do Savskog Marofa dođe vlakom, naime svi oni na toj dionici prevoze bicikle. Ambiciozniji će doći i biciklom iz Zaprešića ili Zagreba, ali pri tome će koristiti prometnice ili makadamske ceste, savski nasip i sl.

Vožnja od Savskog Marofa čini se kao bike izlet optimalan za neku turu, pa i onu obiteljsku. Kako god, do Brežica, što po bike stazi, što po lokalnim cesticama kod granice, ima oko 15 kilometara. I isto toliko natrag, uz zadržavanje putem zbog razgledanja grada, kave ili okrepe u Brežicama, što čini lijep dnevni izlet od tridesetak kilometara bicikliranja. Može se ostvariti čak i u zimskim uvjetima uz ponešto lijepog vremena i bar malo sunca. Zagrijati se može i na biciklu, a kada boravka na otvorenom bude dosta, uvijek se može negdje skloniti, u neki cafe ili restoran, pojesti pizzu ili sl. u Sloveniji ili Hrvatskoj. U Dobovi se kava može popiti za 1,50 eura u kafiću kod crkve, a ambijent je ugodan i na terasi i u unutrašnjosti, uređenoj u ruralnom drvenom stilu. U Dobovi su i male terme Paradiso, u koje se može otići na kupanac ili na wellness, pa i u zimskim mjesecima. Želi li netko do Termi Čatež, one su jako blizu, ali ih od rute odvaja rijeka Sava.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Dražen Breitenfeld

U selu Mostec, na pola puta od Dobove do Brežica, manja je turistička skela koja vas prebaci tik pred periferni dio uličica hotelskog naselja. Skela vozi kada nije veliki vodostaj, uobičajeno na poziv, a vikendom i ljeti skelar zna biti preko dana u kućici na nasipu. Ako nije, pozove ga se telefonski želite li skratiti put, npr. zbog djece ili sl. Kako god, u Čatež se može i obilazno, na ulaznom rotoru u Brežice lijevo prema mostu, a potom putem koji ide do njega. Zapravo se radi o nekoliko kilometara više. Ljeti je to idealan dodatak - navratiti u terme Čatež jer nude puno veće mogućnosti zabave za sve uzraste.

Brežice Izvor: Ostale fotografije / Autor: Dražen Breitenfeld







Brežice Izvor: Ostale fotografije / Autor: Dražen Breitenfeld

Obje bike staze financirao je EU, a s hrvatske strane to je projekt Rail Ride, tj. izgradnja biciklističke staze uz željezničku prugu. Te su staze inače jako popularne u razvijenim cikloturističkim zemljama poput Austrije, Italije i Njemačke zato što nude mogućnost kombiniranja prijevoza vlakom i biciklom za putovanja na posao ili izlet. A sve zapravo regulirate prema želji i mogućnostima te vremenskim uvjetima. Kako god, uvijek se možete ukrcati u vlak, skratiti put ili se njime vratiti na polazište. Ili kako lijepo piše o cilju ovog projekta na info tabli: 'Izgradnjom bike infrastrukture povezuju se ishodišta dnevnih migracija, koja će tako doprinijeti stvaranju pretpostavki za povećanje stupnja multimodalnosti prometnih tokova.' Šteta što ovakvih primjera i bike staza nema više u Hrvatskoj, jer ih je u Sloveniji neusporedivo više. Posebno u smislu razvoja cikloturizma. Bike stazu trebalo bi povezati do granice sa Slovenijom i bar do Zaprešića, pa do Zagreba itd.