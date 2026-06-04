Kazahstan želi stvarati umjetnu kišu kako bi spasio usjeve od suše

Tehnologija zasijavanja oblaka koristi zrakoplove i posebne lansere koji u oblake ispuštaju čestice poput srebrnog jodida ili suhog leda, a te čestice služe kao jezgre oko kojih se skuplja vlaga, potičući stvaranje kiše ili snijega. Stručnjaci navode da ova tehnologija ne može stvoriti kišu iz vedrog neba, već samo povećati količinu vlage u oblacima, piše Euronews.

'Kazahstan poduzima praktičan korak prema stvaranju novog sustava klimatske održivosti. Ovo je prvi projekt ovakvih razmjera usmjeren na povećanje količine oborina', izjavio je zamjenik premijera i ministar digitalnog razvoja Žaslan Madijev prilikom predstavljanja projekta.

Kazahstanske vlasti očekuju da će projekt pomoći navodnjavanju više od 900 tisuća hektara poljoprivrednog zemljišta u Turkistanu, regiji koja se posljednjih godina suočava s ozbiljnim problemima u opskrbi vodom. Prema procjenama vlasti, povećanje količine oborina za 10 do 20 posto moglo bi zemlji godišnje donijeti uštede od oko 65 milijuna eura, ponajviše zahvaljujući većim poljoprivrednim prinosima.

Projekt se provodi uz pomoć stručnjaka iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, zemlje koja tehnologiju zasijavanja oblaka koristi još od 1980-ih godina. Meteorolozi, inženjeri i piloti iz UAE-a trenutno obučavaju kazahstanske stručnjake za rad s tim sustavom. 'Ako uspijemo povećati količinu oborina za 20 posto, smatrat ćemo projekt uspješnim', izjavio je Abdula Ahmed Al Mandus, direktor Nacionalnog meteorološkog centra UAE-a.

Važnu ulogu imaju i piloti specijaliziranih zrakoplova koji tijekom leta analiziraju oblake i meteorološkim timovima na tlu šalju podatke o temperaturi, uzlaznim strujama i vrsti oblaka, a na temelju tih podataka odlučuje se koliko će se aktivirati 'baklji' za zasijavanje.

Zasijavanje oblaka već se koristi u desecima zemalja, posebno u sušnim područjima poput zapadnog dijela SAD-a i Bliskog istoka, te je tako američka savezna država Utah procijenila da je tom tehnologijom 2018. godine povećala zalihe vode za oko 12 posto.

Kazahstanske vlasti tvrde da se projekt provodi uz stroge kontrole kako bi se spriječilo onečišćenje tla i vode kemikalijama korištenima tijekom tog procesa.