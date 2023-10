Zvjezdice dovode turiste, ali destinacija treba platiti ako želi Michelinov vodič

View this post on Instagram

No Michelin je sa svojim vodičem u problemima. Danas prodaju oko milijun primjeraka godišnje, ali svake godine sve manje. Još 2011. su prema podacima Financial Timesa godišnje gubili 24 milijuna dolara godišnje. Osim što im se očito sužava tržište, pojavila se ozbiljna konkurencija, od raznih vodiča do nagrade 50 najboljih restorana. Njihova prednost u odnosu na Michelin je to što obuhvaćaju i jednostavnije restorane, ali još više zbog prisutnosti u zemljama koje Michelin ignorira, dok im se ne plati. Analiza RTV Slovenije kao najbolji primjer spominje Peru, po mnogima jednu od najvažnijih svjetskih gastronomskih destinacija, s pet restorana na popisu pedeset najboljih na svijetu za 2023. S druge strane, Peru u Michelinovom svijetu uopće ne postoji, što učvršćuje njihove kritičare u tezi da su naprosto zastarjeli i da ne vrednuju inovacije.