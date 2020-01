Znamo da je dobro svako jutro piti vodu s limunom, a evo i zašto

Svježe iscijeđen limun s mlakom vodom preporučuje se piti svako jutro, a blagodati za zdravlje su brojne, od zdravijeg izgleda kože, preko urednije probave pa sve do boljeg raspoloženja

Kad govorimo o blagodatima pijenja vode s limunom onda treba naglasiti da se ne radi o čaši vode u koju je ubačena kriškica limuna već o napitku u kojem se nalazi barem polovica iscijeđenog limuna u čaši vode. No iako je to zdrav napitak, ipak ne treba pretjerivati s njim jer kiselina u limunu i drugom citrusnom voću uništava caklinu na zubima.

Limun je bogat izvor vitamina C, koji je sam po sebi moćan antioksidans, pa će svakako i čaša vode s limunom povećati barem donekle vaš dnevni unos ovog važnog vitamina.

Dobra je za kožu

Voda s limunom nije čudotvorna i u njoj nećemo pronaći izvor vječne mladosti, no antioksidansi koji se nalaze u njoj pomoći će nam u zaštiti od štetnih sunčevih zračenja pa stoga i u prevenciji bora i pojava tamnih mrlja na licu kao i sinteze kolagena koji je zaslužan za čvrstoću i otpornost kože.

Daje energiju i popravlja raspoloženje

Nakon što ste ujutro popili čašu mlake vode s limunom razbudit ćete se i osvježiti jer vitamin C unesen natašte u organizam djeluje poput energetske injekcije i 'podiže' raspoloženje. Za razliku od kofeinskih napitaka poput kave ili čaja, koji neminovno uzrokuju pad razine energije sredinom prijepodneva, voda s limunom će vas puno duže držati budnima i daje više energije, a brojna su istraživanja pokazala da miris limuna poboljšava raspoloženje.

Uravnotežuje šećer u krvi

Neka su istraživanja pokazala da sok od limuna usporava probavu škroba, doduše u laboratorijskim uvjetima. No to je znanstvenike dovelo do zaključka da bi limunov sok potencijalno mogao djelovati i na uravnoteživanje razine šećera u krvi.