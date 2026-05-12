U Zaru je upravo stigla neodoljiva haljina s točkicama; uz ovu cijenu razgrabit će se s polica

Točkice su se vratile među najpoželjnije uzorke sezone, a nova Zarina haljina spaja upravo taj trend, laskav kroj i cijenu zbog koje bi mogla brzo nestati iz prodaje
Točkasti uzorak ove sezone ponovno je jedan od najjačih modnih trendova. Nakon godina dominacije minimalističkih jednobojnih komada, polka dot motiv vratio se u garderobe u velikom stilu - na haljinama, bluzama, suknjama i modnim dodacima, donoseći dozu retro šarma, ženstvenosti i lakoće.
Zato nije iznenađenje da se u novoj Zarinoj kolekciji posebno ističe midi haljina s mašnom točkastog uzorka, model koji ima sve što se trenutačno traži: efektan uzorak, nježne boje, zanimljiv izrez i privlačnu cijenu od 35,95 eura.
Točkice su opet veliki trend
Točkice nikada zapravo nisu potpuno nestale iz mode, ali ove sezone ponovno su dobile status uzorka koji podiže i najjednostavniju kombinaciju. Njihova prednost je u tome što djeluju razigrano, ali ne pretjerano, elegantno, ali ne strogo, i dovoljno upečatljivo da haljina ne treba mnogo dodataka.
Posebno dobro funkcioniraju na lepršavim haljinama jer naglašavaju pokret, daju outfitu romantičan karakter i lako se prilagođavaju različitim prilikama. Takva haljina može izgledati dnevno i opušteno uz ravne sandale, ali i vrlo dotjerano uz sandale s tankim remenčićima i malu torbicu.
Zarin model koji privlači pažnju
Zarina midi haljina s mašnom točkastog uzorka dolazi u kombinaciji ružičaste i lila nijanse, što joj daje nježan, svjež i izrazito proljetno-ljetni dojam. Ima američki izrez, mašnu i detalj naborane tkanine, zbog čega djeluje zanimljivije od klasičnih midi modela.
Kratka podstava čini je praktičnijom za nošenje, dok bočno kopčanje skrivenim patentnim zatvaračem omogućuje uredniji pad tkanine i ljepše oblikovanu siluetu. Riječ je o modelu koji izgleda dovoljno posebno za svečanije prilike, ali nije toliko formalan da bi ostao rezerviran samo za rijetke izlaske.
Kako je nositi
Za dnevnu kombinaciju ova haljina odlično će izgledati uz ravne sandale, balerinke ili slingback cipele, uz jednostavnu torbu u neutralnoj nijansi. Zbog mašne i točkastog uzorka dodatke je najbolje zadržati diskretnima - tanke naušnice, narukvica ili mali prsten bit će sasvim dovoljni.
Za večernji izlazak, ljetnu proslavu ili vjenčanje, dovoljno je dodati sandale s potpeticom, malu torbicu i lagani sako ili maramu. Ružičasto-lila nijansa posebno se lijepo slaže s bijelom, srebrnom, bež i svijetlosivom, ali i s crnom ako želite malo snažniji kontrast.