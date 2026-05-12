U Zaru je upravo stigla neodoljiva haljina s točkicama; uz ovu cijenu razgrabit će se s polica

Točkasti uzorak ove sezone ponovno je jedan od najjačih modnih trendova. Nakon godina dominacije minimalističkih jednobojnih komada, polka dot motiv vratio se u garderobe u velikom stilu - na haljinama, bluzama, suknjama i modnim dodacima, donoseći dozu retro šarma, ženstvenosti i lakoće.

Zato nije iznenađenje da se u novoj Zarinoj kolekciji posebno ističe midi haljina s mašnom točkastog uzorka, model koji ima sve što se trenutačno traži: efektan uzorak, nježne boje, zanimljiv izrez i privlačnu cijenu od 35,95 eura.

Točkice su opet veliki trend

Točkice nikada zapravo nisu potpuno nestale iz mode, ali ove sezone ponovno su dobile status uzorka koji podiže i najjednostavniju kombinaciju. Njihova prednost je u tome što djeluju razigrano, ali ne pretjerano, elegantno, ali ne strogo, i dovoljno upečatljivo da haljina ne treba mnogo dodataka.

Posebno dobro funkcioniraju na lepršavim haljinama jer naglašavaju pokret, daju outfitu romantičan karakter i lako se prilagođavaju različitim prilikama. Takva haljina može izgledati dnevno i opušteno uz ravne sandale, ali i vrlo dotjerano uz sandale s tankim remenčićima i malu torbicu.