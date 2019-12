Zamolili smo nekoliko ljudi da se prisjete svog najdražeg Božića. Osim toplih priča, podijelili su s nama recepte svojih baka

Miris je nepošteno zanemareno osjetilo. Ubraja se među starija i moćnija, što dokazuje i ljudima odavna poznat fenomen. Mirisi, naime, imaju mogućnost vraćanja vrlo specifičnih sjećanja i emocija. Pokušajte se samo prisjetiti na što prvo pomislite kad osjetite miris bakinih božićnih kolača. Ili još bolje, što osjećate. Upravo smo to mi učinili. Zamolili smo nekoliko ljudi da nam opišu baš tu situaciju. Ovo su njihove priče

U mojoj obitelji običava se jesti na Božić oko ponoći, tada se okupe svi. Bude malo naporno – ali bude jako veselo. Poslije trpeze su svi dobre volje, ali i premoreni. Na te tople obiteljske proslave Božića, koje su rijetka prilika da se svi okupimo dobrog raspoloženja, osim kada se ne mjere kutije ispod jelke, podsjeća me jako topao i vlažan miris domaćeg kruha, domaće goveđe juhe s pregršt povrća, kiselina od pripreme francuske salate i na koncu najdraži miris mlinaca zapečenih u masnoći od purice, uz miris prasetine', rekao nam je Zvone.

Fenomen je to koji je još davnih dana opisao glasoviti francuski književnik Marcel Proust kad je pisao o efektu kolačića madeleine. Sve što je bilo potrebno da njegov junak u svoje sjećanje prizove neko davno potisnuto sjećanje bio je miris tog zamamnog kolačića umočenog u čaj od lipe. Odlučili smo provjeriti je li tome doista tako.

A ako bih samo malo odignula glavu od keksa, zapljusnuo bi me miris sarme koja se krčka na šporetu na drva. Nema boljeg mirisa od šporeta na drva. I onda najljepši dio s keksima – umakala bih ih još tople u bijelu kavu napravljenu od Divke', ispričala nam je Anja.

'Miris božića je naizgled čudna mješavina koja ima savršenog smisla. Jer sarma, cukerančići, francuska i keksi su mirisi koji se uvijek isprepliću za Božić. I nezaobilazni fuži i šugo. Nitko nije bolje mijesio fuže od babe. Sjećam se kad sam prvi put babi pomagala raditi kekse - tako se zovu, keksi. Bilo je to negdje sredinom 80-ih, a miris sirovog maslaca i šećera probijao se kroz nosnice dok sam pokušavala pravilno izraditi tijesto kako bi bilo taman prhko.

Mia

'Svaki put kad se sjetim Božića iz svojeg djetinjstva moram odati počast posebnom kolaču. Još prije samo nekoliko godina čekala bih strpljivo da svi ukućani utonu u san kako bih drvenim stepenicama sišla u prizemlje kuće i došuljala se do blaga skrivenog u frižideru: cannola - specijaliteta talijanske kuhinje i veselja za moje nepce. Oni iz pekare nisu im ni do koljena. Mama je to uvijek znala i zato srećom na terasi imamo još jedan frižider pun cannola. Hvala mama!' kaže Mia, a uz Božić veže slatka sjećanja iz mamine kuhinje.