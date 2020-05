Zahvaljujući slavnim ljepoticama ovi su kupaći kostimi postali najtraženiji ljetni trend

Paralelno s dolaskom toplih dana, posljednjih tjedana primijetili smo najezdu trenda koji je doslovno preplavio Instagram, a riječ je o kupaćim kostimima s tie-dye printom koji je doslovno zaludio trendseterice. Šuška se kako će ovaj komad za plažu biti ljetni 'must have', stoga ne bi bilo loše škicnuti ponudu badića koje krasi ovaj razigrani retro uzorak

O popularnosti ovog uzorka već smo u nekoliko navrata pisali, obzirom da slovi za 'must have' sezone te je doslovno preplavio trgovine, no nismo očekivali da ćemo ga nositi čak i na plaži.