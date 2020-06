Zaboravite na nadogradnju: Ovako ćete na prirodan način imati gušće i duže trepavice

Ako niste rođeni s prirodno dugim trepavicama, onda znate da ponekad i najgušće i najskuplje maskare mogu učiniti da vaše trepavice izgledaju rijetko i neatraktivno, a ako ste već isprobali sve mogućnosti za dugotrajne trepavice poput nadogradnje, liftinga i umjetnih trepavica, možda je vrijeme da se pozabavite korijenom problema i posvetite pažnju uzgoju vaših trepavica

Na tržištu postoji bezbroj seruma i balzama koji pomažu hidratizirati, poboljšati i čak produžiti trepavice, no da biste znali koji od njih će vam pomoći, morate znati koji sastojci zapravo djeluju i koji su sigurno po zdravlje (ipak je riječ o vašim očima). Dr. Ilyse Haberman, docentica za oftalmologiju na NYU Langone pojasnila je sve što trebate znati o sigurnom rastu trepavica.

Kako mogu prirodno uzgajati trepavice?

Postoje brojni prirodni sastojci koji pomažu u ovom slučaju - ricinusovo ulje, vitamin E, kokosovo ulje koji pomažu hidratizirati i održavati vaše trepavice dugima, ali tehnički ih neće natjerati da rastu.

'Sredstva za usne mogu pomoći ojačati trepavice, spriječiti njihovo pucanje ili ih lagano nabubriti tako da izgledaju malo deblje', otkila je dr. Haberman.

Što se tiče rasta trepavica, ne očekujte nikakva čuda. Kokosovo, ricinusovo i maslinovo ulje učinit će da trepavice dobiju prirodni sjaj i čvrstinu, ali ništa više od toga. Zapravo postoji samo jedan serum za rast trepavica koji je odobren od američke Agencije za hranu i lijekove (FDA).

No, nema ništa loše u dodavanju prirodnih balzama i ulja u vašu beauty rutinu, a postoji i niz seruma na tržištu koji navodno mogu poboljšati rast trepavica.

Koji je najbolji serum za rast trepavica?

Jedini serum za rast trepavica na tržištu koji je odobren od FDA je Latisse. Prvotno je formuliran kao kapi za oči za liječenje glaukoma (visokog očnog tlaka), ali liječnici su brzo primijetili još jednu nenamjernu korist: njegovu sposobnost da potakne rast trepavica.

Nakon usavršavanja sastojaka stvoren je Latisse koji danas poznajemo. Sadrži aktivni sastojak zvan bimatoprost koji pomaže u rastu postojećih trepavica i potiče rast novih u četiri do šest tjedana. Prilično cool, zar ne? Jedina mala prepreka je to što je dostupna samo na recept u SAD-u, no ukoliko ste uporni, pronaći ćete ga i u Hrvatskoj.

Ušetate li u obližnju drogeriju, ondje ćete pronaći brojne alternativne serume za rast trepavica. Ako vaši prijatelji koriste serume u čiju se djelotvornost kunu, vrlo je moguće da koriste proizvod koji sadrži sastojak usporediv s bimatoprostom.

'Neki serumi za liječenje bez recepta zapravo sadrže slične sastojke za rast, poput izopropil kloprostenata, ali oni nisu regulirani ili odobreni od strane FDA', rekla je dr. Haberman.

Jesu li serumi trepavica sigurni?

Postoje glasine kako oči mogu promijeniti boju zbog korištenja seruma za trepavice. Dr. Haberman tvrdi kako je to itekako moguće ukoliko se koristi formula sa sastojcima za rast. Ako serum uđe u oko, oni sa svjetlijim očima mogli bi primijetiti promjenu boje šarenice. Drugim riječima, vaše plave oči mogle bi postati smeđe, ako proizvod ne nanosite pažljivo, u tankom sloju i samo na vaše linije trepavica.

Serum za rast trepavica također može uzrokovati promjenu boje kože i/ili iritaciju i natečenost kapaka, ukoliko vam upadne u oko. Ovi proizvodi nemaju jednako djelovanje na sve ljude. Neki mogu bez problema koristiti serume za trepavice, bez nuspojava, no ovo je dobar podsjetnik da uvijek pročitate popis sastojaka i prvo razgovarate sa liječnikom.

Što izbjegavati tijekom uzgajanja trepavica?

Želite izbjeći sve što može spriječiti ili oštetiti dlačice poput stavljanja umjetnih trepavica, uvijanja trepavica i ne umivanja. Zbog ljepila i težine umjetnih trepavica može doći do toga da se vaše trepavice raspadnu ili čak ispadnu, pogotovo kad uklanjate umjetne trepavice.

Pretjerano korištenje uvijača za trepavice također može oštetiti trepavice, uzrokujući lomljivost. Što se tiče uklanjanja šminke, neke osobe mogu razviti upalu očnih vjeđa zvanu blefaritis koja, ako se ne liječi, može prouzrokovati gubitak trepavica.