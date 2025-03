Za manje zamjeranja i frustracije: Evo kako partneru bolje prigovarati

Naučiti kako prigovoriti na produktivan način vrlo je bitno u uspostavi kvalitetnih odnosa, jer inače dolazi do frustracija koje neće proći same od sebe. Stručnjaci ističu da je najbitnije uspostaviti balans između iskrenosti, empatije i jasnog izražavanja kako bi došlo do međusobnog razumijevanja.

'Iako kvalitetna veza uključuje podršku i sreću, normalno je da je i izvor dosade, konflikata i kompromisa.'

Jednom kada od partnerskog odnosa imamo realna očekivanja, i iskrenije izražavanje postaje lakše, tvrde stručnjaci, pa navode nekoliko savjeta koji prigovaranje mogu učiniti produktivnijim.

Izaberite pravi trenutak i realno procijenite ozbiljnost

'Počnite tako da partneru kažete da imate nešto o čemu biste željeli razgovarati i pitajte je li sada dobar trenutak. Ako kaže da nije, pitajte kada bi bio, ali nemojte prihvatiti 'nikad' kao razuman odgovor', piše Washington Post uz napomenu:

'Ocijenite svoju pritužbu na ljestvici od 1 do 10, gdje je 1 'beznačajno', a 10 'razmišljam o prekidu ako se ovo ne riješi'. Možete reći: 'Na ljestvici od 1 do 10, ovo je 3. Ali i dalje bih voljela da bude bolje.' Ako je bliže 10, recite to jasno: 'Brine me da ćemo, ako se ovo ne popravi, doći do točke bez povratka, a to ne želim.'