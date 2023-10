Vrhunski chefovi žele da se u njihovom domu osjećate kao kod kuće

Upravo je to slučaj s novim restoranom VelascoAbellà u madridskoj četvrti Chamartín, čedom Óscara Velasca i Montse Abelle, dobro poznatog chefa i slastičarke s iskustvom rada u restoranima s dvije Michelinove zvjezdice. Naime, nakon razdoblja u kojem je Montse radila kao učiteljica kuhanja, a Óscar vodio gastronomiju luksuznog hotela tvrtke Unico Hotels Finca Serena na Mallorci, chefovski dvojac posvetio se vlastitome restoranu koji su krstili kombinacijom svojih prezimena.

VelascoAbellà je vrlo osobni projekt Óscara i Montse, a razvili su ga postupno i s velikom željom da njime započnu pisati novo poglavlje u svojim životima, kako profesionalnim, tako i privatnim. Za goste se radi o dugo iščekivanom restoranu, dok je za njih same on nešto više - njihov dom.

Četvrt Chamartín dočekala ih je raširenih ruku. Naime to moderno rezidencijalno područje s otmjenim buticima i bistroima u ulici Principe de Vergara krase široke avenije i uokviruju bujni vrtovi, visoke uredske zgrade i obelisk Caja Madrid slavnoga arhitekta Santiaga Calatrave.

Ljubitelji nogometa na stadionu Santiago Bernabéu gledaju utakmice Real Madrida, a poklonici glazbe u Nacionalnom glazbenom auditoriju uživaju u elegantnim klasičnim koncertima. Stoga se slobodno može reći da Óscar i Montse mogu očekivati najrazličitije goste, ali ipak pretežito one sklone profinjenim užicima, baš ono što oni i nude u svome lokalu u ulici Víctor Andrés Belaunde broj 25.

To je, ujedno, i mjesto na koje dolaze svi oni kojima je to dvoje kulinarskih majstora nedostajalo u posljednje dvije i pol godine, ali i destinacija za one koji žele otkriti što će ponuditi u toj novoj, uzbudljivoj kulinarskoj priči.

Óscar i Montse trenutačno žive trenutak smirenosti, sreće i slobode koji im omogućuje da, uz pomoć njima bliskih ljudi koji su ih podržavali tijekom cijelog tog procesa, svoj san pretvore u stvarnost. A najljepše i najposebnije od svega je činjenica da to mogu ostvariti zajedno.

'U ovoj novoj fazi putovanja želimo se okružiti onim s čime se identificiramo i onim što je zajedničko našoj poslovnoj i životnoj filozofiji', objasnili su povodom otvorenja restorana Óscar i Montse.

To je doslovno tako, jer baš sve u restoranu VelascoAbellà predstavlja njih dvoje, počevši od dizajna interijera, koji je osmislila Aitana Miñambres iz studija Novomueble, a kojoj je od početka bilo jasno da sve mora odisati osobnošću dvoje vlasnika. Kao polazište, odabrana je mješavina koncepata koji ih identificiraju - Óscarovo podrijetlo, pomiješano sa svježinom koju donosi Montse, zbog svoje bliskosti selu i Sredozemnom moru.