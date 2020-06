Vitamini i dodaci prehrani za normalnu funkciju imunološkog sustava

Svima nam je dobro poznata činjenica da imunološki sustav ima posebnu ulogu u našem organizmu kao zaštitnik od virusa, bakterija, parazita i gljivica. Kada on savršeno funkcionira, sam će otkloniti uzročnike nekih infekcija i spriječiti ih da se razviju, a da toga nismo ni svjesni

No, zbog bolesti, nezdravog načina života, izloženosti stresnim situacijama ili manjka hranjivih tvari, imunološki sustav može oslabjeti pa njegova obrambena uloga u našem organizmu postaje upitna. Zato je važno da brinemo o njegovoj snazi i održavamo je tijekom cijele godine.

ACEROLA 1000

Dodatak prehrani za žvakanje okusa višnje pripravljen iz ekstrakta ploda acerole (barbadoška trešnja iz Južne Amerike najpoznatija po sadržaju vitamina C) i vitamina C prirodnog podrijetla. Suhi ekstrakt acerole u kombinaciji s vitaminom C ima važnu ulogu u našem tijelu jer pridonosi normalnoj funkciji imunološkog sustava te smanjenju umora i iscrpljenosti.