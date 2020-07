Visoki krvni tlak nazivaju tihim ubojicom: Ako ste krenuli tim putem, ovi savjeti zaustavit će vas i bez lijekova

Hipertenziju ili visoki krvni tlak ne zovu bez razloga 'tihim ubojicom' jer iako često nema simptoma, glavni je čimbenik rizika za srčane bolesti i moždani udar. Ako patite od povišenog krvnog tlaka, pod povećanim ste rizikom od razvoja visokog krvnog tlaka, ali promjenom načina života taj rizik može se znatno smanjiti i bez upotrebe lijekova

Fizička aktivnost i vježbanje

Aerobno vježbanje kod starijih odraslih osoba sjedilačkih životnih navika, pokazala je studija iz 2013. godine, smanjilo je u prosjeku sistolički krvni tlak za 4,5 posto, a dijastolički za 4,5 posto, što je rezultat koji polučuju i neki lijekovi za krvni tlak. Preporučuje se tjelesna aktivnost umjerenog i jakog intenziteta tri do četiri puta tjedno po 40 minuta, a ako vam je 40 minuta prezahtjevno, koristit će i podijelite li to na tri do četiri puta dnevno vježbanja po 10 ili 15 minuta. To čak ne mora biti neka sportska aktivnost pa razinu tjelesne aktivnosti možete podići korištenjem stepenica, hodanjem umjesto vožnje, obavljanjem kućanskih poslova, vrtlarenjem ili vožnjom bicikla.