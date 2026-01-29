ZVIJEZDA U PARIZU

Više nije samo kći Monice Bellucci: Deva Cassel prošetala pistom i sve ostavila bez riječi

I. B.

29.01.2026 u 14:14

Deva Cassel na Elie Saab reviji
Deva Cassel na Elie Saab reviji Izvor: Profimedia / Autor: - / Shutterstock Editorial / Profimedia
Reading
Reading

Pariški Tjedan visoke mode oduvijek je bio poligon za demonstraciju moći, raskoši i tradicije, no sezona proljeće/ljeto 2026. donijela je svježinu kakvu nismo dugo vidjeli, a u samom centru te promjene stoji Deva Cassel

Kći bivšeg glumačkog para Monice Bellucci i Vincenta Cassela, koja je godinama gradila svoj put pod budnim okom javnosti, ove je sezone zacementirala svoj status 'it' djevojke modne industrije, ne samo kao pasivna promatračica, već kao ključna figura na pistama koje diktiraju budućnost luksuza.

Njezin novi značajan trenutak dogodio se na reviji libanonskog dizajnera Elieja Saaba, kada se pojavila u raskošnoj haljini do poda, za velikim prorezom na leđima i pratktičnim detaljem džepova. ​Sama revija Elieja Saaba bila je ugodno iznenađenje za modne kritičare i vjernu klijentelu brenda. Poznat po svojim bajkovitim, eteričnim kreacijama, ovaj proslavljeni Libanonac ni ovoga puta nije razočarao.

Deva Cassel na Elie Saab reviji
  • Deva Cassel na Elie Saab reviji
  • Deva Cassel na Elie Saab reviji
  • Deva Cassel na Elie Saab reviji
Deva Cassel na Elie Saab reviji Izvor: Profimedia / Autor: - / Shutterstock Editorial / Profimedia

Od prvog reda do modne piste

Deva je jednaku pažnju privukla i svojim pojavljivanjem na jednom od najiščekivanijih modnih događaja – debitantskoj haute couture kolekciji Jonathana Andersona za Dior.

Dolazak irskog dizajnera na čelo legendarne pariške kuće izazvao je tektonske poremećaje na sceni, a njegova prva kolekcija visoke mode, bila je ulaznica koju su svi željeli. Deva se pojavila kao jedna od počasnih gošća, a njezina prisutnost u prvom redu, uz bok najvećim imenima industrije, potvrdila je da je ona danas nezaobilazno lice kada se piše nova modna povijest. Njezin stilski odabir za tu prigodu bio je suptilan naklon Andersonovoj estetici.

Gledajući njezinu putanju, jasno je da Deva Cassel više nije samo nepo beba. Od svojih ranih dana kao zaštitno lice za Dolce & Gabbana, gdje je igrala na kartu talijanske nostalgije, do nedavnih angažmana za Jacquemusa i sada ključne uloge kod Elija Saaba, ona gradi karijeru koja je promišljena i raznovrsna.

Njezina sposobnost da iznese strogu eleganciju na pisti, a potom zrači cool aurom u prvom redu Diora, govori o modelu koji razumije da je moda danas performans koji traje 24 sata dnevno. U Parizu je ove sezone dokazala da je spremna ne samo nositi odjeću, već i utjeloviti duh vremena. ​

