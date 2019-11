Uz naše savjete naučit ćete uživati u sebi i soliranju!

Do jučer ste bili uvjereni da ćete vi i vaša polovica živjeti zajedno zauvijek u vječnoj sreći? Ne brinite, premda nam se ponekad svima čini da je ovaj svijet skrojen po mjeri zaljubljenih parova, tome ne mora biti tako. Donosimo vam nekoliko efikasnih savjeta uz koje ćete vrlo brzo shvatiti da biti sam ne mora biti loša stvar. Dapače

Donesite odluku koja će promijeniti svijet iz temelja. Uvedite u svoj plan i program singles day. Tko kaže da to ne može biti svetkovina koju ne možete slaviti kad god vam se to prohtje? Cilj singles daya je ipak staviti sebe u centar pažnje. Svi to zaslužujemo s vremena na vrijeme.

Počastite se jer ste to zaslužili

Proslavite ostatak svog života poklonom samo za sebe. A postoji li bolji način od novog mirisa ili dobre kozmetike? Srećom, u Douglasu su prepoznali pravi trenutak. Tijekom čitavog tjedna slave upravo solo igrače i solo igračice.

Počastite se kozmetikom legendarnog YouTubera i kozmetičkog mogula Jeffreeja Stara koji svojim kolekcijama redovito oduševljava zaljubljenike u dobar make up. A kad ste već tamo ugrabite Too Facedov set Another Year of Great Sex i budite spremni za vruće noći koje stižu.