Douglas parfumerije ekskluzivno predstavile novu beauty uslugu – Skincare School by Douglas

Skincare School by Douglas je koncept osmišljen za sve one koji žele razumjeti svoju kožu, pravilno je njegovati i izgraditi rutinu koja zaista djeluje. Riječ je o usluzi koja spaja edukaciju, individualni pristup i najkvalitetnije proizvode iz svijeta njege kože. Douglas beauty eksperti prolaze redovite edukacije u suradnji s premium skincare brendovima, kako bi svojim klijentima pružili personalizirane savjete i preporuke – od analize tipa kože, izbora odgovarajuće rutine, do pravilnog redoslijeda i tehnike nanošenja proizvoda.