Usklađeni na svim poljima: David i Victoria Beckham poziraju u odgovarajućim stajlinzima koraljne boje

Victoria i David Beckham ponovno su se modno uskladili. Bivša članica nekad mega popularnog benda Spice Girls na svom Instagram profilu podijelila je simpatičnu fotografiju na kojoj pozira sa suprugom Davidom u kompletu koraljne boje

Gostujući u The Tonight Showu prošlog listopada, Victoria otvoreno pričača o njihovom stilu kao par, rekavši voditelju Jimmyju Fallonu da su ona i David jednostavno bili 'naivni' po pitanju mode u ranim danima, piše magazin People.

'Nismo to radili prečesto, no kada jesmo, onda je to uvijek bilo jako dobro dokumentirano i jednostavno nas je to uvijek pratilo u stopu,' uz osmijeh je ispričala Victoria po pitanju usklađivanja stajlinga sa svojim suprugom. 'Tada se to samo činilo kao jako dobra ideja, znaš? Stvarno jest', dodala je Victoria. 'Mislim da je to tada bila naivnost. Nismo znali za modu. Samo smo se zabavljali s njom, što je, iskreno govoreći, nekako i trebalo tako biti.'