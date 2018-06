Upoznajte rusku ljepoticu koja će otvoriti Svjetsko prvenstvo u nogometu

They say a photo means a thousand words in my case it’s a 1000 thank you ❤️🙏🏻⚽️ thank you to @louisvuitton for crafting an iconic trunk 🏆, home to 13 FWC Official Match Balls that were recreated exclusively by @adidas 👟⚽️ The trunk will be auctioned off at the closure of the Fifa World Cup season, all proceeds going towards the work of @nakedheartfoundation ❤️👼🏼 #WorldCup2018 Иногда фотография стоит тысячи слов! Это как раз тот самый случай! Я бесконечно благодарна компании Louis Vuitton за то, что они специально создали и пожертвовали чемодан, наполненный официальными мячами adidas 👟⚽ . Благотворительный аукцион - отчаянная мечта болельщика - состоится накануне финала Чемпионата мира, все собранные средства будут направлены в Фонд помощи детям в России «Обнаженные сердца». ❤👼🏼 #чм2018 🏆

