U ružičastom od glave do pete: Slavna plavuša istopila je 46 kilograma i sada izgleda kao Malibu Barbie

Glumica i pjevačica Jessica Simpson se nakon trudnoće s trećim djetetom borila s nakupljenim kilogramima koji su teškom mukom išli dolje, ali slavna plavuša uspjela je u svom naumu i prije nekoliko mjeseci dovela svoju liniju do savršenstva koju sada s ponosom pokazuje gdje god stigne

Atraktivna Jessica Simpson prošetala je New Yorkom u nekoliko stajlinga u istom danu, no najviše pažnje privukla je u upečatljivom ružičastom stajlingu koji je bilo nemoguće ne primijetiti. 39-godišnja plavuša snimljena je kako napušta jednu zgradu, no umjesto da pobjegne od paparazza, Jessica je zastala i puna samopouzdanja pozirala za kamere.