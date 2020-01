Jessica Simpson je nakon razvoda poljubila Justina Timberlakea

Nakon što je Jessica Simpson poljubila Justina Timberlakea, pjevač je odmah izvadio svoj mobitel i nekome poslao poruku. Morate čuti ovu priču da biste pogodili kome i zašto

Pjevačica i glumica je neobičnu anegdotu ispričala u emisiji Jimmyja Kimmela.

'Nakon što sam se ja razvela, a njemu je propala veza, Justin Timberlake svratio je kod mene. Onda smo se poljubili i ja sam pomislila 'oh, ovo je zanimljivo'. No, on je nakon poljupca izvadio mobitel i počeo tipkati. Zabrinula sam se da šalje poruku nekoj drugoj djevojci i zapitala se jesam li možda previše isplazila jezik dok smo se ljubili. No, ono o čemu se zapravo radilo je da je slao poruku Ryanu Goslingu. Naime, njih dvojica su se s 12 godina kladili tko će me prvi poljubiti. Zato je Justin odmah poslao poruku Ryanu da mu javi da je dobio okladu. Tad sam shvatila da se više nećemo ljubiti', ispričala je Jessica Simpson.

Jessica Simpson dodala je kako joj je Ryan Gosling uvijek bio zgodan.

'On je tako kul i iz Kanade je', zaključila je pjevačica.