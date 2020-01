Iskrena ispovijest poznate holivudske plavuše: 'Bila sam osramoćena, nikad nisam očekivala da će moja baka morati čitati o mom seksualnom životu'

Uskoro izlaze njezini memoari u kojima potanko opisuje bol, tjeskobu i probleme iz mladosti koji su je pratili sve do unazad nekoliko godina. Svoje je traume rješavala alkoholom i tabletama, a danas Jessica Simpson s ponosom govori kako je sve uspjela pobijediti

Ponuda za knjigu o svom životu i poslovnom uspjehu imala je još prije nekoliko godina, no Jessica Simpson jednostavno nije osjećala da je pravo vrijeme za to.

Zaključila je da je istina ponekad teška i okrutna, no da je jedini ispravan način i na koncu vodi do uspjeha.

'Jedne večeri dok smo bili kod mene i pili, rekla sam svojim prijateljima da ne mogu više ovako. Da me alkohol čini depresivnom i da mi radi probleme te sam ga se odlučila ostaviti. U tom trenutku svi su oni stali uz mene, zagrlili me i krenuli u borbu skupa sa mnom. Osjećala sam se divno, oslobođeno i napokon potpuno iskreno. Kao da sam prodisala', prisjetila se Jessica.

Uz to Simpson se dotakla svoje ljubavne veze iz ranih 20-ih, kada je nekoliko godina hodala s Johnom Mayerom, koji je 'fizički i psihički bio ovisan o njoj'.

'Jednostavno me osvojio svojim šarmom i energijom. No nekoliko mi je puta tijekom naše veze rekao da je ovisan o meni seksualno i emocionalno, da me nikada ne želi dijeliti ni s kime. Osim toga uvijek sam se s njim osjećala nedovoljno pametnom. Vodio je intelektualne razgovore u kojima je volio biti 'pobjednik'. Provjeravala sam gramatički svoje poruke koje sam mu slala, a od napetosti sam uvijek pila da bih to prebrodila. Stalno sam bila nervozna i napeta. Jako me volio, ali i ja njega i to je trajalo možda i predugo', govori s odmakom poznata pjevačica.