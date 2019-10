U ove stvari ona se kune: Victoria Beckham otkrila što sve konzumira kako bi izgledala mladoliko

Krema za lice napravljenih od njezine vlastite krvi samo je jedan u nizu od proizvoda u koje se slavna modna dizajnerica, majka četvero djece, kune da joj pomažu da i dalje izgleda mladoliko. A je li zaista povećana konzumacija avokada zaslužna za to ili zasluge odlaze u ruke najboljih estetičara, zna samo ona

'Jedan avokado ima 200 do 300 kalorija, stoga ukoliko pokušavate izgubiti kilograme, pripazite', poručila je nutricionistkinja Anna Daniels.

Je li taj njezin 'trik' prokušan i dobar? Stručnjaci tvrde kako masnoće iz avokada sadrže potrebne nutrijente koje održavaju zdravlje kose i kože, a još jedna dobrobit je i što su te masnoće nezasićene, pa ujedno snizuju razine kolesterola. No, treba li se baš četiri dnevno konzumirati?

Da je 'ovisna' o avokadu nije iznenadilo njezinih 26 milijuna pratitelja na Instagramu, na kojem je već objavila svoju fotografiju kako uživa dubeći jednog. No, koliko je 'ovisna' postalo je jasno tek kada je otkrila da ih dnevno pojede tri ili četiri. 'Nije sve u tome da želiš izgledati mlađe', rekla je Victoria Beckham dajući do znanja kako masnoće iz avokada itekako mogu poboljšati izgled kože.

SVAKO JUTRO GUTLJAJ JABUČNOG OCTA

Okus nakon konzumacije jabučnog octa i nije predobar, no Victoriju Beckham to ne brine. Još je 2017. godine svoje pratitelje na Instagramu obavijestila kako svako jutro, na prazan želudac, popije dvije žlice jabučnog octa i to čistog, nerafiniranog i nepasteriziranog.

Konzumacijom se zapravo kontrolira razinu šećera u krvi ali i pomaže pri gubitku kilograma, a tog provjerenog recepta odavno se drže i Jennifer Aniston, kao i Katy Perry.

Funkcionira li? Ne uvijek i ne način na koji se mnoge zvijezde nadaju da će funkcionirat. 'Jabučni ocat je fermentirana hrana i može sadržavati dobre bakterije koje pomažu kod probave. No, isto tako postoje podvojena mišljenja o njegovoj ulozi u kontroli razine šećera u krvi, dok nikakve potvrde da on pomaže u gubitku kilograma nema. Dapače, acidna kiselina može samo izgristi zubnu caklinu.