U hit cipelama sezone: Još jedna ubojito dobra kombinacija Melanije Trump

Ni prva dama Melania Trump nije odoljela najnovijem trendu koji je opčinio trendseterice ove sezone odlučivši se za robusne combat čizme koje joj stoje kao salivene

Osim što se dotaknula braka, majčinstva i medija, tema koja se s nestrpljenjem čekala bila je i njezina reakcija na suprugovu odluku 'nulte tolerancije na imigracijsku politiku', da se na granici s Amerikom razdvoje djeca od roditelja. 'Za mene je to bilo neprihvatljivo - vidjeti djecu i roditelje kako se razdvajaju. To mi je slomilo srce i reagirala sam prirodno - otišla sam na granicu. Rekla sam mu da to smatram nedopustivim, a on je rekao da i on to isto misli', rekla je prva dama, dodajući kako je istina da je jaknom s natpisom poslala poruku određenim medijima.

'Nosila sam jaknu na ulasku i izlasku iz aviona i bila je za ljude i ljevičarske medije kako bi im pokazala da me briga što misle. Nitko me neće zaustaviti da napravim za ono što mislim da je ispravno. Bila je to poruka, no voljela bih da se mediji više fokusiraju na to što radim i koje inicijative pokrećem, nego na to što odijevam', poručila je Melania.