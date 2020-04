Američka pjevačica Ashley Roberts, najpoznatija kao članica grupe The Pussycat Dolls, jedna je od rijetkih slavnih dama koje se proteklih tjedana trude dotjerati. Većina njih i kada izlazi iz izolacije u nabavku namirnica ili šetnju čini to u trenirkama i tenisicama, no ne i plavokosa Ashley. 38-godišnja pjevačica oduševila je svojim razigranim stajlingom koji pršti bojama

Slavna pjevačica uputila se na svoje radno mjesto - radio Heart u Londonu, a upravo ondje su je zatekli i paparazzi. Vidno raspoložena, s osmijehom na licu, Ashley Roberts se nakon odrađene smjene uputila kući, no nije imala problem s time što je se putem fotografira. A i zašto i bi kad se dotjerala od glave do pete?

Poteklih dana rijetko kada viđamo poznate dame u bilo čemu osim u trenirkama i tenisicama, pa je stajling slavne pjevačice došao kao naručen da popravi opći dojam. Lijepa Ashley koju, nakon što se situacija vezana uz koronaviru primiri, očekuje povratnička turneja s članicama grupe The Pussycat Dolls koja ju je i proslavila, prošetala je praznim ulicama Londona u razigranom stajlingom koji bismo češće voljeli vidjeti i na ulicama Zagreba.