Da bi vaš dom izgledao kao iz kataloga, ne trebate potrošiti brdo novca, a to neprestano ponavljaju i dizajneri i ljubitelji interijera koji putem društvenih mreža neprestano dijele pristupačne ideje za uređenje doma. Jedan od tih je i trik s knjigama koje svi mi imamo u našim domovima, a koje u trenu podižu prostor i daju mu dozu profinjenosti i chic izgleda

Ovaj je način dekoracije namještaja postao svojevrsni 'must have', pa ljubiteljima interijera ne predstavlja problem potrošiti i četveroznamenkaste svote novca na knjige koje žele vidjeti u svome domu. No, za to nema potrebe, jer sigurno u svome domu već imate knjige koje možete iskoristiti kao ukras u bilo kojoj prostoriji, a mnogi u potragu za chic knjigama odlaze i u antikvarijate gdje je moguće pronaći zaista prekrasne stare knjige u odličnom stanju i to za vrlo malo novaca.