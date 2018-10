Torba koju obožava Meghan Markle zaludjela je žene diljem svijeta

Kada je prije tri godine osnovala svoj istoimeni modni brend, urugvajska dizajnerica Gabriela Hearst vjerojatno nije ni sanjala o tome da će njezine torbe postati omiljeni modni dodatak utjecajnih slavnih imena poput Oprah Winfrey i Meghan Markle, no upravo to se i dogodilo. Žene diljem svijeta poludjele su za njezinim torbicama, a ne smeta im čak ni vrtoglavo visoka cijena koja nerijetko dostiže iznos veći od 100.000 kuna

Koliko su popularne njezine torbe govori i činjenica da su ih nosile neke od najutjecajnijih imena iz svijeta mode, televizije, filmske industrije, pa čak i članovi kraljevske obitelji. Meghan Markle jučer je s princom Harryjem po prvi put posjetila englesku pokrajinu Sussex po kojoj su dobili titulu vojvoda. Lijepa vojvotkinja je za tu prigodu nosila tamnozelenu pencil kožnu suknju modnog brenda Hugo Boss, laganu svilenu bluzu identične nijanse brenda & Other Stories i Armanijev kaput od kašmira bež boje, a stajling je zaokružila efektnom zelenom torbicom 'Demi' s potpisom Gabriele Hearst .

Iako se klasični modeli luskuznih torbica prodaju po cijeni od 12.250 do 14.075 kuna, ekskluzivni modeli od krokodilske kože drže cijenu od nevjerojatnih 108.000 kuna, zbog čega mnogi ove torbe uspoređuju s planetarno popularnim Hermesovim modelima Birkin i Kelly.

'Sve je počelo tako što sam torbe nosila ja sama kao uzorak', rekla je za The New York Post 41-godišnja Hearst. Oba popularna modela inspirirana su kineskim kolačićem sreće, a potražnja za 'Demi' i 'Ninom' toliko je velika da postoje liste čekanja od nekoliko stotina kupaca, a slavna dizajnerica tvrdi kako nerijetko prođe i po nekoliko mjeseci dok torbica stigne do kupca.