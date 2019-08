Temperature idu gore, cijene idu dolje

Ne propustite posebnu ponudu u Designer Outletu Croatia

Ljeto je mnogima omiljeno doba godine, a ljubitelji shoppinga posebno ga vole. Dok temperature u gradu rastu, a cijene u izlozima vaših omiljenih modnih brendova padaju, Designer Outlet Croatia od 16.8. priprema veliko finale ljetnog salea. Pronađite omiljeni ljetni outfit i upotpunite ga najpoželjnijim modnim dodacima uz dodatne sezonske popuste do nevjerojatnih 80%.

Ljetni shopping je najzabavniji kad znamo da uključuje dobar provod, boravak na otvorenom, uživanje u visokim temperaturama i niskim cijenama. Designer Outlet Croatia ispunjava sve uvjete nezaobilazne shopping destinacije na kojoj ćete lako pronaći inspiraciju za neodoljivi ljetni look. Bilo da više volite klasični, sportski ili casual stil, u opuštajućem shoppingu na otvorenom možete birati između više od 100 fashion i lifestyle brendova. Elegantno i senzualno donje rublje čeka vas u Lisci, a najpoželjnije torbice i cipele u Massu i Nine Westu. Ako ste u potrazi za modnim dodacima, zavirite u ponudu iz Watch Centra. Popuste koji sežu do vrtoglavih 80% potražite i u trgovinama Replay, Gant, Desigual, Lee cooper, Tom Tailor, S.Oliver, United Colors of Benetton, Heraldi, Sport Vision, ali i među brojnim drugim brendovima iz bogate ponude centra.