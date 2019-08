Sve što vam treba ove jeseni: Ova će ljetna obuća narednih mjeseci biti popularnija i od gležnjača

Modnim kuloarima kruže priče da će natikače na petu ove jeseni postati najpoželjnija obuća modnih ovisnica, a tome u prilog idu i jesenske kolekcije koje pristižu u trgovine. Nove kolekcije prepune su atraktivnih modela natikača koje mame s polica

Jednako kao što su takozvane 'barely there' ili 'gole' sandale najavljivane kao nezaobilazan ljetni hit, retro natikače trebale bi postati 'must have' obuća u jesenskim mjesecima. Prema predviđanjima modnih stručnjaka ova bi ljetna obuća mogla postati popularnija i od omiljenih gležnjača.