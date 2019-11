Sve beauty tajne Jennifer Aniston: Lijepa glumica kune se u kreme od svega stotinjak kuna

U novom intervjuu za magazin Glamour Jennifer Aniston detaljno je ispričala kako njeguje kožu lica i tijela, što čini da joj kosa uvijek izgleda savršeno. Kazala je zašto nikada neće biti sijeda i iznenadila odabirom pristupačnih kremica kojima je vjerna od rane mladosti

Zvijezda serije 'Prijatelji' već je godinama sinonim za jednu od najzgodnijih glumica u Hollywoodu, a još od 90-ih svi se dive njezinoj frizuri te pokušavaju napraviti istu. Jennifer za svoju kosu kaže da je voli ravnu, ali da je s godinama ona postala kovrčava.

'Kad sam bila mala mama me natjerala da ošišam svoju dugu ravnu kosu. Tek tada shvatila sam da je moja kosa zapravo blago valovita. To me jako smetalo i trebala sam potpuno promijeniti brigu o njoj. Od tada svoju kosu volim ravnu', objašnjava slavna Amerikanka.

Na pitanje što misli o sijedoj kosi, Jennifer kaže da nema ništa protiv ako netko to voli, ali da je ona na sebi ne bi htjela vidjeti. Kada je u igri hidratacija kože, koju smatra najbitnijom uz san, 50-godišnjakinja kaže da je od tinejdžerskih dana vjerna istoj drogerijskoj kremi.

Riječ je o brendu Aveeno i njihovoj dnevnoj hidratantnoj kremi, koja ju nikada nije iznevjerila, a čija je cijena samo 17 američkih dolara (otprilike 110 kuna). Upravo Aniston punih je 13 godina bila zaštitno lice spomenutog brenda.