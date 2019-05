Svađe ljubavnih partnera normalna su stvar, ali ove stvari nikad nemojte raditi

Prepirke i rasprave u ljubavnim odnosima najnormalnija su pojava, a njihov izostanak može nam zapravo ukazivati na nezdravu i nesretnu vezu jer manjak energije i želje za popravljanjem situacije mogu biti signal da veza više i ne postoji. Međutim, želimo li rješavati probleme kao zrele, odrasle osobe, određena ponašanja i stvari tijekom svađe svakako moramo izbjegavati

Udarci ispod pojasa

Ljutnja, povrijeđenost ili frustriranost koja vas pogodi tijekom rasprave ne može biti opravdanje za niske udarce kojima gađate partnera, a to su stvari zbog kojih se osjeća nesigurno i ranjivo. Ako ste dovoljno dugo u vezi, vjerojatno već imate predodžbu o tome što bi bilo štetno iznositi tijekom rasprave, poput podbadanja o kukavičluku osobe koja pati od tjeskobe.

Umjesto napada na osobnoj razini i izgovaranja onoga što ćete vjerojatno ubrzo požaliti, pokušajte se usredotočiti na stvarni problem koji je tema vaše prepirke, a iako rasprave mogu biti izuzetno nezgodne, želite li da veza uspije, uvijek morate pokazati poštovanje.

Naprasno povlačenje tijekom rasprave

Kad zašutite ili se bez upozorenja povučete usred rasprave, ostavit ćete svog partnera samog, zbunjenog i još više frustriranog, a ostat će neriješen i uzrok vaših problema. Ovako se obično ponašaju muškarci, a razlozi mogu biti skrhanost, strah od vlastitog bijesa ili je to pasivno-agresivan način okretanja leđa. Bez obzira na nesvjesne motive, ovakvo ponašanje nije pošteno, a može se okarakterizirati i kao kukavičko, pa čak i kao prikriveno zlostavljanje, jer partnera može dovesti do emocionalnog sloma.

U redu je osjećati se skrhanim i osjetiti potrebu za predahom, ali bilo bi u redu dati to do znanja i svom partneru. Osjećate li se previše uznemireno, zbunjeno, ljutito ili iz bilo kojeg razloga želite prekinuti raspravu u nekom trenutku, kažite to svom partneru i zamolite ga da iznošenje svojih argumenata odgodi za kasnije, kad ih budete u stanju bolje razumjeti, i odredite vrijeme kad biste mogli nastaviti raspravljati.

Pokušaj donošenja važnih odluka tijekom svađe

Kad se atmosfera između vas i vašega partnera počne usijavati, vjerojatno nemate potrebnu oštrinu za donošenje važnih, često i teških odluka. Prije pokušaja postizanja konsenzusa, pustite da se stvari malo slegnu i ohlade. Tijekom užarene borbe emocije imaju prevagu, dok moć prosudbe opada, pa ukoliko vam život ili zdravlje nisu neposredno ugroženi, kao što je to slučaj s obiteljskim nasiljem, pokušajte se suzdržati od donošenja važnih odluka.

Potezanje grešaka iz prošlosti kako biste skrenuli pažnju s glavne teme

Želite li poštenu borbu, ne pokušavajte 'pobijediti' partnera iskapanjem njegovih grešaka iz prošlosti koje su često potpuno irelevantne za raspravu, kontraproduktivne i dodatno ga 'pokapaju' u situaciju u kojoj se mora braniti.

Kada je jedan od partnera vrlo osjetljiv, tjeskoban, progonjen osjećajem krivnje ili jednostavno ne može priznati da je u krivu, može koristiti različite metode koje drugoga stavljaju u položaj u kojem se mora braniti. Nabrajanje svih nedostataka partnera, pozivanje na grijehe iz prošlosti ili odvraćanje pozornosti od rasprave mijenjanjem teme neke su od tih metoda. Postoji li nešto što vas još uvijek izjeda, iako se dogodilo prije dosta vremena, pronađite vremena za raspravu samo o tome.

Umjesto na rješavanje problema, usredotočeni ste na 'pobjedu' i dokazivanje da ste u pravu

I tijekom najžešćih svađa ne gubite iz vida to da ste s partnerom na istoj strani. Dokazivanje toga koliko ste u pravu i koliko vaš partner griješi gubljenje je vremena. Ako ste umjesto na razumijevanje partnerove točke gledišta više usredotočeni na izgradnju vlastitog slučaja, nećete daleko dogurati.

Ako joj je stalo do partnera, osoba koja je 'uvijek u pravu' mora pronaći vremena, poslušati i otvoriti se za ono što partner ima reći. Odnos se može razvijati samo ako dozvolite da se čuje i drugoga i kad pokažete razumijevanje za mišljenje drugoga.

Rješavate nesuglasice tekstualnim porukama

Tipkanje poruka odlično je za slanje emotikona, otkrivanje što je za večeru ili da poželite partneru sreću na razgovoru za posao. Za rješavanje nesuglasica izbjegavajte tekstualne poruke jer vrlo lako mogu biti pogrešno protumačene.

Nedostaje im govor tijela, izraz lica i ton glasa kojim vam se obraća vaš partner. Neverbalna komunikacija izuzetno je važna za potpuno razumijevanje, a previše je prostora za pogrešno tumačenje kad s nekim ne sjedite u četiri oka ili barem ne razgovarate telefonom.

Više brinete o svojoj namjeri, nego o posljedicama svojih riječi ili postupaka

Iznoseći stavove tijekom rasprave, možemo nenamjerno izreći nešto što našeg partnera boli ili mu vrijeđa osjećaje. Čak i kad vam nanošenje boli nije bila namjera, važno je priznati sebi da ste nju ili njega povrijedili, ponekad i dugotrajno, onime što ste rekli ili učinili.

Ako previdimo potencijalnu štetu koja može nastati tijekom rasprave, vrlo lako ćemo zanemariti i osjećaje našeg voljenog ili voljene te potencirati štetu koja može biti nepopravljiva.

Nesvjesno govorom tijela pokazujete agresivnost ili izbjegavanje

Često smo tijekom svađe toliko usredotočeni na ono što govorimo pa ne obraćamo pažnju na našu neverbalnu komunikaciju. Osjećaji koji prate svađe, poput ljutnje, frustracije ili emocionalne boli, obično su energičnije izraženi, što rezultira nehotičnim udaranjem šakom po stolu, naglim i izraženijim pokretima, unošenjem u osobni prostor osobe s kojom raspravljamo ili galamom.

Ponekad su ti znakovi puno suptilniji, poput izbjegavanja kontakta očima gledanjem u mobitel ili televizor, okretanja očiju ili korištenja izraza lica koji ukazuju na prezir, a da čak i niste svjesni da radite te stvari. Međutim, izuzetno je važno biti svjestan držanja tijela i neverbalnih znakova, a osobito ako je vaš partner u prošlosti imao traumatično iskustvo u vezi.

Za izbjegavanje ovih situacija mogu biti korisne tehnike dubokog disanja ili senzorne pažnje (trljanje nečega mekanog, stiskanje antistresne loptice ili mirisanje eteričnog ulja), koje vam mogu pomoći da unatoč teškim osjećajima koje doživljavate ostanete prisutni i smireni. Okretanje partneru, opuštene ruke i nježan kontakt očima i tijekom sukoba će očuvati vašu povezanost te poslati poruku da ste na istoj strani.