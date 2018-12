Mnogi su rastanci bolni ili teški, a psihologinja Mirjana Krizmanić otkriva kako se pripremiti i suočiti s neminovnim

Život nam je ispunjen bezbrojnim rastancima. Rastajemo se od ljudi, životinja, poslova, razonoda, planova, prostora, stvari, ideja... Iako sama riječ rastanak kod većine izaziva osjećaj sjete i tuge, oni su katkad puni radosti jer izlazimo iz odnosa u kojem smo bili nesretni, zapostavljeni ili čak zlostavljani. O tome kako se nositi s rastancima, za tportal otkriva naša ugledna psihologinja, dr. Mirjana Krizmanić

'Slušajući ljude oko sebe, primijetila sam da su mnogi od tih rastanaka koji nas prate od malih nogu sve do kraja našeg života bolni ili teški, pa sam tako razmišljajući o tim rastancima odlučila napisati 'Knjigu rastanaka'. Osnovni cilj bio mi je odabrati neke od težih rastanaka s kojima se susreću gotovo svi ljudi kako bi se od dječje dobi nadalje mogli na njih pripremiti i tako lakše suočiti s njima', kaže Krizmanić.

Važnost rastanka, objašnjava, za svako dijete, mladu, odraslu ili stariju osobu ovisi o tome koliko je toj osobi ono što tim rastankom prestaje ili što tim rastankom gubi bilo važno u životu.

Kako odrastamo, postaju nam važne i aktivnosti kojima se bavimo ili posao kojim zarađujemo za život

'To zapravo znači da se rastajemo samo od ljudi, a ovisno o životnoj dobi, i od nekih aktivnosti, prostora, mjesta. Dakako da su nam najvažniji rastanci od ljudi, ali kako odrastamo, postaju nam važne i aktivnosti kojima se bavimo ili posao kojim zarađujemo za život. Čini mi se da bi roditelji već od malih nogu trebali polako i nježno učiti djecu da odrastanje uključuje niz rastanaka, ali da ih iza gotovo svakog rastanka čeka neki novi sastanak. Ako, primjerice, promjenom mjesta stanovanja dijete mora napustiti vrtić u koji je išlo do tada, tada će najvjerojatnije tamo gdje će ubuduće stanovati ići u neki drugi vrtić i upoznati novu djecu, steći nove prijatelje i zavoljeti neke druge tete. To vrijedi i za djecu koja često plaču na kraju osnovne škole jer misle da se zauvijek rastaju od svoje učiteljice te svojih prijateljica i prijatelja', rekla je.

Roditelji bi, kaže, trebali protumačiti djeci da to nije tako jer će njihova učiteljica i većina djece ostati živjeti u istom gradu, pa će se s njima moći vidjeti i družiti.

Ili ako dijete odlazi s roditeljima u neko drugo mjesto, sa svojim prijateljima moći će se dopisivati, čuti telefonom ili komunicirati preko interneta, pa zato neće trajno i zauvijek izgubiti svoje prijatelje, objašnjava Krizmanić.

Svaki rastanak drugačiji je od ostalih, a naša mogućnost prilagodbe na njih ovisi i o dobi te o tome u kojoj smo ih mjeri mogli očekivati i predvidjeti, pa se tada na njih i pripremiti.