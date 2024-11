Stručnjakinja objasnila zbog čega parfem brzo nestane nakon što ste ga nanijeli

Svi priželjkuju postojan parfem pa je to često prilikom kupnje jedan od najvažnijih razloga za odabir.

Viñas, koja radi u Cotyju već gotovo 30 godina, savršeno poznaje kemiju parfema i njihovo trajanje.

'Kada biramo parfem, želimo trajanje i mirisnu projekciju. Potrošač želi da njihov miris traje, želi da ga drugi osjete i da bude primijećen', kaže ona.

'Važno nam je da nam se svidi čim ga isprobamo, da se dobro razvija na našoj koži i da kad npr. izađemo iz lifta ostavimo diskretan mirisni trag. Želimo da na našoj koži traje cijeli dan, a sve to nije lako. Tome moramo dodati višestruke čimbenike koji utječu na njegovo trajanje, a to znači da isti parfem niti miriše isto niti jednako traje na koži različitih osoba. To uvelike ovisi o tome kako ga svaka koža upija i o tjelesnoj temperaturi. Zapravo, temperatura kože je ono što najviše utječe na isparavanje nota parfema, što implicira da što je viša temperatura, to je vjerojatnije da će ispariti', objašnjava Viñas. To je dakako u skladu s onim zakonima fizike koji kažu da što je viša temperatura, to je veće isparavanje.