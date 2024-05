Stručnjaci otkrivaju zašto nam se stopala povećavaju kako starimo

To potvrđuje i studija provedena na 200 muškaraca, a otkrila je da je gotovo polovica njih iskusila povećanje za barem jedan broj cipela u odrasloj dobi - uglavnom između 45. i 60. godine - no ta je promjena ostala čak i nakon kontrole učinka promjena u težini.

Težina tijela zbilja utječe na to da nam se stopala spljošte i prošire pa moramo kupiti obuću većeg broja, no i određena medicinska stanja mogu biti odgovorna za to. U tinejdžerskim godinama do ranih 20-ih prestajemo rasti u visinu, no stopala obično nastavljaju s rastom. Čak i u jednom danu njihova veličina varira, prema podacima Kraljevskog koledža za pedijatriju.

I ne radi se samo o veličini stopala pojedinaca: prošlog stoljeća došlo je do promjene u njihovoj veličini u populaciji, pokazale su mnoge studije. Povjesničari su primijetili da je 1900. godine prosječan muškarac u SAD-u nosio cipele veličine 6,5, a prosječna žena cipele veličine 4,5. No naša sve veća stopala rezultat su nekoliko generacijskih promjena. Ljudi nažalost općenito imaju više kilograma zbog epidemije pretilosti, a viši smo dijelom i zbog poboljšane prehrane u djetinjstvu, koja može ubrzati rast stopala tijekom adolescencije.

Učinak povećanja tjelesne težine na veličinu stopala mogao bi biti reverzibilan: turska studija iz 2017. pokazala je da su pacijenti i pacijentice koji su otišli na gastrektomiju zbog pretilosti smanjili broj cipela koje su nosili godinu dana nakon operacije.