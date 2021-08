Što se to događa s Lady Gagom? Niže stajlinge, jedan bolji od drugoga

Otkako se vratila se seta filma 'House of Gucci' Lady Gaga je napravila je modni zaokret i niže stajlinge u kakvima smo je donedavno teško mogli i zamisliti. Zvijezda filma 'House of Gucci', pojavila se u New Yorku u još jednom sjajnom stajlingu

U rodnom New Yorku Lady Gaga pojavila se u crnoj, strukturiranoj haljini dizajnera Andrewa Gna koju krasi veliki, bijeli ovratnik, koji se može ukloniti i predimenzionirana dugmad ukrašena kamenčićima.

Look je zaokružila crnim špicastim štiklama koje imaju detalj disko kugli na remenu poviše pete, a za točku na i tu su bile nezaobilazne crne sunčane naočale dostojne dive i crna torbica s potpisom Louisa Vuittona, kakvu obožava francuska prva dama Brigitte Macron.

Zadnjih je tjedana svojim stajlinzima utjelovila glamur staroga Hollywooda, a mnogi su se složili - slavna pjevačica nikada nije bolje izgledala.

U rodnom New Yorku slavna glazbenica boravi već skoro mjesec dana jer se priprema za dva koncerta s legendarnim glazbenikom Tonyjem Bennettom, s kojim je surađivala još od 2011. Koncerti će se održati 3. kolovoza na Bennettov 95. rođendan, a uslijedit će još jedan, dva dana kasnije.