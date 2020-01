Što kad ne možeš udahnuti?

Znam, naslov je malo apokaliptičan, no ako ne dišete, umrijet ćete. Ako ne dišete ispravno, vaše stanice i tkiva neće dobiti dovoljnu količinu kisika, a to sa sobom nosi niz dugoročnih posljedica

Disanje je možda najzanemareniji, točnije, da se ispravim disanje i stopala su najzanemareniji dio unutar trenažnog procesa pojedinca. Kako je danas riječ o disanju, zanemarit ću stopala. No, samo do te mjere da vam bolje objasnim zašto je bitno disati.

Dah je sve. Doslovno.

Disanjem smatramo promjenu oblika torakalnog ili abdominalnog dijela kako bismo pravovremeno reagirali na promjene koje se događaju promjenom tlaka. Pojednostavljeno rečeno udahom dolazi do potrebe za povećanjem volumena prsa ili trbuha kako bismo negdje smjestili tlak koji nastaje kao posljedica procesa disanja. Da bismo to omogućili u području prsa naš torakalni (i rameno-vratni) dio mora biti dovoljno mobilan, a inicijalno je rigidan zbog same građe rebara koja „fiksiraju“ srednji dio tijela. Niti u području abdomena stvar nije jednostavnija zbog svih unutarnjih organa koji se tamo nalaze. Poprilična je „gužva“ u abdomenu pa je od krucijalne važnosti da posjedujemo elastičnost abdomena.

Da biste dobro udahnuli, dvije su stvari presudne: mobilnost torakalnog dijela (dijela trupa) i elastičnost abdomena.

Stoga, koji su preduvjeti za optimalnu strategiju disanja?

Optimalna strategija disanja jest trodimenzionalno disanje u rebra koje stvara torzionalni pomak rebara. Gibanje se odvija u cijelom rebrenom dijelu, gornjem i donjem. Ovakav obrazac disanja stvorit će pomak rebara u tri smjera : lijevo-desno/gore-dolje/ te naprijed/ nazad. Istovremeno dolazi do spuštanja dijafragme prema dolje i stvaranja potiska prema mišićju zdjeličnog dna koje kao trampolin apsorbira sile i omogućava elastičnost tkiva. Disanjem trup reagira svojom elastičnošću tako da se stvoreni tlak usmjerava u sve dijelove trupa. Nedovoljna elastičnost usmjerit će tlak dominantno u jedan smjer, često stvarajući pritisak na prednju trbušnu stijenku ili mišićje zdjeličnog dna.

Epidemija zakočenosti gornjeg (torakalnog) dijela tijela ne dopušta nam adekvatnu mehaniku disanja. Stres, napetost i užurbanost modernog života ne pomažu ovom stanju. Stalna interakcija s računalima i mobitelima te odvojenost od prirode dodaju svoju doprinos.

Što vam je činiti?

Klik na video za početak. Slijedite moje detaljne upute i ponovite više puta dnevno.