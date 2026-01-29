Stajling princeze Charlene krasi i jedan detalj, a tek kad saznate vrtoglavu cijenu...

Nakon rođendanskog vikenda i niza privatnih proslava princeza Charlene od Monaka vratila se službenim obavezama i to u izdanju koje potvrđuje njezin sve sigurniji modni potpis: jednostavan, strogo krojen i iznimno elegantan.

Za misu u crkvi svete Devote plavokosa princeza odlučila se za monokromatski outfit u tamnoplavoj boji, odmjeren, svečan i vrlo aktualan, što je savršen izbor za formalne prilike u kojima se traži suzdržani glamur.

Lijepa supruga princa Alberta tom je prigodom oduševila u dugom tamnoplavom kaputu s naglašenim ramenima i vezanjem u području vrata, a kožne rukavice, klasične salonke i torbica kratke ručke s potpisom Louis Vuittona u istoj boji fantastično su dopunile ovaj besprijekoran look.

Detalj koji ima posebno značenje

No ono što je ukralo sve poglede bio je upečatljiv broš u obliku zvijezde brenda Tiffany & Co, koji je, kako se pretpostavlja, princ Albert poklonio supruzi za rođendan, a njegova se vrijednost procjenjuje na oko 40 tisuća eura.