Stajling princeze Charlene krasi i jedan detalj, a tek kad saznate vrtoglavu cijenu...

Blagdani u čast svete Devote, zaštitnice Monaka, jedan su od najsvečanijih događaja u Kneževini Monako, a modne kombinacije lijepe princeze Charlene nešto je o čemu se već danima priča
Nakon rođendanskog vikenda i niza privatnih proslava princeza Charlene od Monaka vratila se službenim obavezama i to u izdanju koje potvrđuje njezin sve sigurniji modni potpis: jednostavan, strogo krojen i iznimno elegantan.
Za misu u crkvi svete Devote plavokosa princeza odlučila se za monokromatski outfit u tamnoplavoj boji, odmjeren, svečan i vrlo aktualan, što je savršen izbor za formalne prilike u kojima se traži suzdržani glamur.
Lijepa supruga princa Alberta tom je prigodom oduševila u dugom tamnoplavom kaputu s naglašenim ramenima i vezanjem u području vrata, a kožne rukavice, klasične salonke i torbica kratke ručke s potpisom Louis Vuittona u istoj boji fantastično su dopunile ovaj besprijekoran look.
Detalj koji ima posebno značenje
No ono što je ukralo sve poglede bio je upečatljiv broš u obliku zvijezde brenda Tiffany & Co, koji je, kako se pretpostavlja, princ Albert poklonio supruzi za rođendan, a njegova se vrijednost procjenjuje na oko 40 tisuća eura.
Broš 'Pariški plamenovi' sastoji se od decentnih detalja od žutog zlata i platine koje se kaskadno spuštaju iz svjetlucavih dijamanata u središtu, replicirajući kretanje plamtećeg plamena. Ovaj komad osmislio je pokojni dizajner Jean Schlumberger, čije kreacije još uvijek prodaje poznata draguljarska kuća.
Kako primjećuje autoritet za kraljevski nakit The Royal Courtier, prvo pojavljivanje princeze Charlene s tim brošem sugerira da bi to mogao biti rođendanski poklon supruga proteklog vikenda.
Za razliku od drugih pripadnica kraljevskih obitelji, princeza Charlene od Monaka nije poznata po svojoj kolekciji broševa, što ovaj komad čini zanimljivim iskorakom te za nju ima posebno značenje.
Usprkos prijašnjim glasinama o raspadu njihova braka, princ i princeza u posljednje vrijeme se ne odvajaju, a mnogi smatraju da je i nošenjem broša Charlene suptilno željela stati na kraj takvim glasinama.
Posljednjih mjeseci princeza preuzima aktivniju ulogu na važnim događajima pa je tako u srpnju prošle godine šokirala svoju kneževinu održavši govor u čast supruga na svečanosti Le Gala de la Croix Rouge, kojom je Monako slavio 20 godina od njegova stupanja na prijestolje, što nije u prošlosti prakticirala.