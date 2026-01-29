VAŽNA SIMBOLIKA

Stajling princeze Charlene krasi i jedan detalj, a tek kad saznate vrtoglavu cijenu...

E. K.

29.01.2026 u 13:24

Princeza Charlene
Princeza Charlene Izvor: Profimedia / Autor: Pascal Le Segretain/POOL / Sipa Press / Profimedia
Bionic
Reading

Blagdani u čast svete Devote, zaštitnice Monaka, jedan su od najsvečanijih događaja u Kneževini Monako, a modne kombinacije lijepe princeze Charlene nešto je o čemu se već danima priča

Nakon rođendanskog vikenda i niza privatnih proslava princeza Charlene od Monaka vratila se službenim obavezama i to u izdanju koje potvrđuje njezin sve sigurniji modni potpis: jednostavan, strogo krojen i iznimno elegantan.

vezane vijesti

Za misu u crkvi svete Devote plavokosa princeza odlučila se za monokromatski outfit u tamnoplavoj boji, odmjeren, svečan i vrlo aktualan, što je savršen izbor za formalne prilike u kojima se traži suzdržani glamur.

Lijepa supruga princa Alberta tom je prigodom oduševila u dugom tamnoplavom kaputu s naglašenim ramenima i vezanjem u području vrata, a kožne rukavice, klasične salonke i torbica kratke ručke s potpisom Louis Vuittona u istoj boji fantastično su dopunile ovaj besprijekoran look.

Detalj koji ima posebno značenje

No ono što je ukralo sve poglede bio je upečatljiv broš u obliku zvijezde brenda Tiffany & Co, koji je, kako se pretpostavlja, princ Albert poklonio supruzi za rođendan, a njegova se vrijednost procjenjuje na oko 40 tisuća eura.

Princeza Charlene
  • Princeza Charlene
  • Princeza Charlene
Princeza Charlene Izvor: Profimedia / Autor: Pascal Le Segretain/POOL / Sipa Press / Profimedia

Broš 'Pariški plamenovi' sastoji se od decentnih detalja od žutog zlata i platine koje se kaskadno spuštaju iz svjetlucavih dijamanata u središtu, replicirajući kretanje plamtećeg plamena. Ovaj komad osmislio je pokojni dizajner Jean Schlumberger, čije kreacije još uvijek prodaje poznata draguljarska kuća.

Kako primjećuje autoritet za kraljevski nakit The Royal Courtier, prvo pojavljivanje princeze Charlene s tim brošem sugerira da bi to mogao biti rođendanski poklon supruga proteklog vikenda.

Izvor: Promo fotografije / Autor: Freepik

Za razliku od drugih pripadnica kraljevskih obitelji, princeza Charlene od Monaka nije poznata po svojoj kolekciji broševa, što ovaj komad čini zanimljivim iskorakom te za nju ima posebno značenje.

Usprkos prijašnjim glasinama o raspadu njihova braka, princ i princeza u posljednje vrijeme se ne odvajaju, a mnogi smatraju da je i nošenjem broša Charlene suptilno željela stati na kraj takvim glasinama.

Posljednjih mjeseci princeza preuzima aktivniju ulogu na važnim događajima pa je tako u srpnju prošle godine šokirala svoju kneževinu održavši govor u čast supruga na svečanosti Le Gala de la Croix Rouge, kojom je Monako slavio 20 godina od njegova stupanja na prijestolje, što nije u prošlosti prakticirala.

vezane vijesti

Solari i baterije donose prekretnicu od 2026

Nova energetska era: Solari i baterije donose prekretnicu od 2026.

 Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

 Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NADMAŠILA OČEKIVANJA

NADMAŠILA OČEKIVANJA

Kakva haljina, a tek ogrlica: O ovom izdanju Margot Robbie još će se dugo govoriti
OBOŽAVAT ĆETE IH

OBOŽAVAT ĆETE IH

Zaboravite na nered u kupaonici: 12 Ikeinih hitova koji koštaju 'siću', a spašavaju svaki mali prostor
KRALJICA LETIZIA

KRALJICA LETIZIA

Ovaj kaput pravo je osvježenje i odlična alternativa 'dosadnim' crnim modelima

najpopularnije

Još vijesti