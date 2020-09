Slavne dame mu ne mogu odoljeti: Ruž za usne ove zavodljive nijanse u svijetu se proda svake dvije minute

Poznate dame poput australske manekenke Mirande Kerr i najpoznatije odvjetnice za ljudska prava, Amal Clooney, nosile su ga na svojim vjenčanjima, poznat je pod nazivom 'Walk of No Shame' i njegova kreatorica je poznata vizažistica Charlotte Tilbury, koja se s popularnošću vlastitog ruža za usne u hipnotičkoj nijansi crvene ponovno odlučila poigrati novom beauty kolekcijom

Ljubitelji make-upa do danas su se zasigurno upoznali s likom i djelom Charlotte Tilbury, slavne britanske vizažistice koja sve što dotakne uspijeva pretvoriti u zlato.

Ljubiteljicama njezinih proizvoda za make-up, Tillbury je ovih dana predstavila novu, osvježenu liniju ruževa iz kolekcije 'Walk of No Shame' čiji je primjerak u zavodljivoj boji bobičastog voća postao bestseler – boji koja laska većini tonova kože, pritom darujući vrlo prirodan izgled i neobičan osjećaj moći, a da u pitanju nije ruž duboke nijanse crvene. O njegovoj globalnoj popularnosti dovoljno govori podatak da se u svijetu svake dvije minute proda jedan ruž nijanse 'Walk of No Shame'.