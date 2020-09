Jeste li već čuli za jamsu? Riječ je o beauty tehnici pomoću koje će vaš make up biti postojan tijekom cijelog dana

Ako vam šminka vrlo brzo nestane s lica ili se raspadne, ne bi bilo loše da isprobate beauty tehniku koja je u Južnoj Koreji vrlo popularna i garantira postojan make up tijekom cijelog dana

Korejska vizija ljepote fokusirana je na prirodni izgled, na dubinsko uljepšavanje kože, a ne na njezino skrivanje teškim slojevima šminke. Zdrava, hidratizirana koža bez hiperpigmentacija, takozvani 'woke up like this' ili svjež 'baby face' izgled smatraju se osnovom ljepote kojoj treba težiti svaka žena pa nije ni čudo da svako toliko Koreanci iznjedre novi beauty trend koji zagovara blistav ten.

Najnoviji korejski beauty trend o kojem se šuška u beauty kuloarima je jamsu - beauty tehnika kojom se postiže savršeno blistav i postojan make up koji će izdržati na koži veći dio dana. Cilj ove tehnike je riješiti se viška masnoće na koži kako bi šminka bolje prijanjala na kožu pa je sasvim logično da je naglasak na temeljitoj i odgovarajućoj pripremi kože.

Jamsu tehnika omogućava masnoj koži da dobije mat efekt, kao i to da se make up ne preslikava i potraje duži dio dana, što je idealna tehnika za sve one koji imaju prirodno masniju kožu ili planiraju svečani make up koji će im biti postojan tijekom cijelog dana i noći.

Ova tehnika također omogućava da se tekuća podloga sljubi s kožom lica i izgleda što prirodnije, a što sve trebate napraviti ne bi li primijenili jamsu tehniku saznajte u nastavku teksta. Beauty korake podijelili smo u šest točaka koje će vam osigurati blistav, prirodan i dugotrajan make up.

Jamsu tehnika

1. Prvo očistite kožu sredstvom za čišćenje lica, a zatim tapkajte tonik i hidratizirajte kožu hidratantnim serumom i kremom.

2. Nanesite tekuću podlogu i korektor.

3. Koristite transparentni puder u kamenu ili prahu preko cijelog lica pomoću velikog i bujnog kista.

4. Napunite veliku posudu vrlo hladnom vodom i zaronite lice u vodu na 15 do 20 sekundi, držeći oči zatvorene i pazeći da je lice potpuno potopljeno.

5. Lagano potapkajte kožu suhim ručnikom za lice.

6. Nanesite ostatak šminke kao što to inače radite.