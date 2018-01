Slavna brineta pravi je mamac za poglede u crnom od glave do pete

Olivia Culpo jedna je od onih žena na kojima bi i vreća za smeće stajala odlično. Slavnu ljepoticu nemoguće je uhvatiti nespremnu, pa čak i ako je skoknula u kvart po kavu, uvijek je dotjerana tip-top

Model i glumica Olivia Culpo osvaja izgledom gdje god se pojavi. 25-godišnja ljepotica, koja se na filmu prvi put okušala 2014. godine, snimajući film 'The Other Woman', baš uvijek je besprijekorno dotjerana. Lijepa glumica redovito održava svoju vitku liniju u teretani, zbog čega ju se često može vidjeti u jednostavnim outfitima poput tajica i crop topića, no sve je na njoj uvijek stilski osmišljeno do najsitnijeg detalja.