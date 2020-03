Severina obukla široke kožne hlače do gležnja i posvađala obožavatelje: Stoje li joj dobro ili ne?

Pjevačica Severina Kojić svojim pratiteljima na Instagramu otkrila je kako se trenutno nalazi u Beogradu, a svojim je modnim odabirom izazvala brojne komentare.

Severina na fotografiji pozira odjevena u crnu majicu dugih rukava s printom i mrežastim gornjim dijelom te crne kožne hlače širokih nogavica dužine do iznad gležnja, ispod kojih se vide šarene čarape.

Neki od Severinih pratiteljha komentirali su da joj ionako sve što obuče savršeno pristaje, no neki su joj poručili da joj tri četvrt hlače nikako ne pristaju.

'Ma sve dobro stoji Severini', 'Na tebi i vrića kumpira dobro stoji', 'Slatko, smiješno, ali lijepo. Na lijepoj ženi i ovo lijepo stoji!', 'Odvratno joj stoje', 'Užas', 'Iskreno, ove hlače na tebi mi nikako ne stoje i nisu lijepe, ali ni malo. I nikada mi nije bila jasna potreba ljudi da furaju nešto jer je netko rekao da je to ‘In'', 'Kad ni tebi ne stoje, onda znaš koja je ura', 'Gaće ne, ali frizura je vrh!', 'Ja da to obučem, pitali bi me kome sam maznula vreću za smeće', samo su neki od komentara Severininih pratitelja na Instagramu.