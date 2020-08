Šest načina kako ovoga ljeta možete nositi ovaj bezvremenski odjevni komad - običnu plavu košulju

Poput bijele košulje titulu bezvremenskog odjevnog komada, zahvaljujući dugogodišnjem stažu na modnoj sceni i klasičnom izgledu, nosi njezina plava inačica, a poznate modne ovisnice sa Instagrama iz sezone u sezonu pronalaze inovativne načine kako ju uklopiti u stajlinge

Elegantnog i sofisticiranog izgleda plave košulje,poput one kakvu je u filmu 'Barfeoot in the Park' iz 1967. godine nosila glumica Jane Fonda, smatraju se svestranim komadom kojeg jedne od najpoznatijih street style zvijezdi današnjice obožavaju nositi u ljetnim mjesecima na mnoštvo načina.

Španjolska blogerica Maria Valdes inspiraciju za stajling s plavom košuljom pronašla je u bivšoj spajsici i britanskoj dizajnerici Victoriji Beckham kombiniravši ju s crnim modelom hlača s prorezima na nogavicama i sandalama s tankim remenčićima.