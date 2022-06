Seksualne fantazije: Ako maštamo o seksu s nekim trećim, želimo li zapravo prevariti partnera?

Motivacija za seksualne maštarije najčešće je samo pojačavanje seksualnog uzbuđenja, a ne nužno stvarna želja da se upustimo u izvanpartnerske odnose

Ovaj tjedan sudjelovala sam na radionici o vinu&seksu. Ideja je bila kušati različita vina, naučiti nešto o njima, zagolicati okusne pupoljke i uživati. Baš kao i ideja o vinima, imale smo ideju otvoriti i proširiti vidike o ženskoj seksualnosti. Tema koju smo odabrali jesu ženske seksualne fantazije. Pogađate, vino je pomoglo da potaknemo priču i lakše se otvorimo o onome što nam sve uzbuđujuće o seksu pada na pamet. Na tom događaju bile su samo žene i dok se pjenušac pjenio i izlijevao, žene su se smiješile jer ih je to asociralo na neke muške seksualne funkcije (ejakulaciju).

U jednom trenutku navodila sam kako je vrlo često i sasvim normalno da u našim uzbudljivim razmišljanjima o seksu zamišljamo druge partnere ili partnerice ili više njih, bilo da je riječ o nama poznatim, bilo nepoznatim osobama. Upravo je ta tema bila okidač za raspravu i nesuglasje. Jedna je žena glasno progovorila rekavši kako njoj nije u redu to da se u seksu zamišlja netko drugi osim trenutnog partnera. Glavno obrazloženje koje je iznijela jest da takvo maštanje ukazuje na to da s našim odnosom nešto nije u redu, da to kvari energiju i seksualnu bliskost među partnerima i zasigurno šteti seksualnom životu.