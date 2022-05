Što je za mene seks?

Bez brige, jasno mi je da je ovo teško pitanje bez točnog odgovora. Kada pitam parove s kojima radim što je za njih seks, sasvim je razumljivo da čujem uzdah, praćen tišinom i pogledom u daljinu. Sve su to znakovi da je do odgovora teško doći jer prvi put promišljaju o seksu na takav način

To je bit razgovora o seksualnosti pa sam vrlo strpljiva. Pomažem potpitanjima sličnog smisla - zašto imaju seks, što sve dobivaju kroz seks, koje potrebe im on zadovoljava. Prilično mi je jasno da osobe koje su se javile želeći dobiti stručnu pomoć da poprave nešto u svom seksu on asocira na neke neugodne osjećaje pa je time odgovor još teže dati.

Neki kao da traže spas iz situacije pa nude vrlo šture odgovore poput Seks je za mene ono kad imaš seks ili Pa seks je seks, ne znam što drugo reći. Neki se mudro zaštite opisom ponašanja i seksualnih aktivnosti poput penetracije, oralnog seksa i sl. (Ono kad izmjenjuješ tjelesne dodire i stimulaciju i onda se osjećaš jako lijepo). Svaka formulacija je u redu, ali uvjerenja sam da je seks puno više od ovih opisa. Seks nije aktivnost, seks je ideja. Te su ideje vrlo kompleksne pa nam na kraju i sama seksualna ponašanja postaju kompleksna ili komplicirana, osobito ako o toj ideji slabo komuniciramo.

Za većinu ljudi seks je više od samog seksa, no često nismo svjesni što on za nas znači i kako se to mijenja tijekom života i u različitim situacijama. Osim onog očitog i najčešćeg, a to je da nam daje osjećaj užitka i bliskosti, seks je za svakog i puno toga drugog. Čak i konkretna seksualna ponašanja mogu imati potpuno različita značenja. Npr. za nekoga oralni seks može biti ponižavajući dok je za nekog snažan osjećaj poželjnosti partnera/ice.