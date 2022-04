Što je seksualna terapija i zašto dolazite k meni

Činjenica da se bavim seksualnom terapijom među mojim prijateljima, poznanicima i kolegama, redovito izaziva simpatične i raznovrsne, ali značajne reakcije. Neki su u čudu, neki se počnu smijati, nekima je neugodno postaviti neko pitanje, dok drugi budu toliko znatiželjni s mnoštvom pitanja poput Tko se sve javlja u terapiju? S kojim problemima se najčešće javljaju žene, a s kojim muškarci? Što je najčudnije što sam ikada čula? Kako mi je to raditi? Kako to utječe na moj seksualni život? Kako seksualna terapija zapravo izgleda i što se tu radi?

Na početku razgovora želim saznati tko je par ispred mene, koliko godina imaju, u kakvom su odnosu, čime se bave, koliko su obrazovani, imaju li djece, s kime žive, kakvog su zdravlja, uzimaju li neke lijekove, jesu li i koliko religiozni i sl. Potom ih tražim da mi svojim riječima opišu zbog čega dolaze. Ovaj je dio posebno težak jer je to trenutak kada treba govoriti o seksu, koristiti „proste“ riječi, priznati problem i to pred partnerom/icom i preda mnom. Živimo u društvu u kojem nam nitko nije pokazao kako otvoreno razgovarati o seksu niti su nas poticali i ohrabrivali oko toga.

Stoga se nerijetko događa da na terapiji osobe po prvi put čuju o nekim seksualnim ponašanjima i stavovima, nezadovoljstvima, željama, strepnjama ili nadanjima svojih partnera-ica. Volim reći da je to prava stvar i da se tek tada počnu seksualno upoznavati. U to vrlo kratko vrijeme prvog razgovora teško je steći povjerenje u stručnjaka i opustiti se pa je sasvim očekivano čuti rečenice poput, ne znam od kuda početi, neugodno mi je, evo neka moj partner/ica kaže i sl.

Moj je zadatak pomoći da se razina nelagode smanji i to činim na različite načine. Ohrabrujem, normaliziram, hvalim ih zbog toga jer su smogli hrabrosti javiti se po pomoć. Pažljivo slušam i prikupljam informacije o nizu stvari poput Kada se problem javio? Je li (bio) prisutan s drugim partnerima/icama? Javlja li se i u situaciji kada masturbiraju? Na koje načine su pokušavali riješiti problem do sada? Imaju li i druge probleme u seksu osim ovog koji navode? Pitam ih o osjećajima srama, krivnje, ljutnje, slici o tijelu, kakav im je partnerski odnos, kakvi su bili prethodni partnerski odnosi, koliko su pod stresom, koliko su tjeskobni, depresivni; kako to da se baš sad javljaju po pomoć?