Iskrenost boli, često više nego što je potrebno

Na istom tom kauču razišao se i neki drugi par jer on nije mogao izdržati činjenicu da je ona imala „previše“ seksualnih partnera prije njega. Željeli su biti iskreni i znati što više o prošlim seksualnim iskustvima ovog drugog. Proglasio ju je ženom koja očito neće moći ostati zadovoljna samo s jednim manje vještim muškarcem. Oboje ostavljenih osjećalo se posramljeno, nemoralno jer im se presudilo zbog „grijeha“ iz prošlosti. Za njih je potpuna iskrenost bila jako skupa. Nasjeli su na mit kako iskrenost gradi bliskost. I istina je kako dijeljenje informacija, tajni ili mana o sebi može zbližit dvoje, no samo pod jednim uvjetom, da drugoj strani taj podatak ili tajna nije ugrožavajuća. Ako je, iskrenost će izazvati sumnju, nepovjerenje i narušiti bliskost. Baš kao i kod ovih dvoje, iskrenost je uništila priliku za izgradnju bliskosti i nastavak veze. Zamjerali su sebi što su ikada bili iskreni oko svoje prošlosti. Zaključili su na kraju…da sam znao/la da će to biti nepremostiv problem, nikad ne bih rekao/la ništa od toga. To bi ostao dio moje privatnosti. Ovako ih je nešto iz njihove prošlosti koštalo, i boli i njih i drugu stranu nepotrebno previše.

Dvojica muškaraca držala su se za ruke posljednji put i šutjeli. Jedan je rekao da je pokušao sve da prijeđe preko činjenice da je ovaj drugi nekad prije ove veze imao seksualna iskustva s više muškaraca istovremeno. Zaključio je da se to što je bilo nekad nažalost ne da obrisati, a on s tim, za njega moralnim manjkom svog partnera, ne može dalje. Strah ga je da će se to prije ili kasnije ponoviti i da će ga sigurno prevariti.

Zašto su uopće nešto tako išli govoriti, pitala sam se non stop i grizla se za jezik da to ne izgovorim na glas. Zato jer su htjeli da ih druga osoba prihvati kompletno sa svime s čim dolaze i procijenili su da će tako i biti. No nisu računali da se percepcija o tome što nam tajne ili mane zapravo otkrivaju o partnerima, mogu jako razlikovat. To što je netko varao bivšu ženu s kolegicom s posla za nekoga može značiti obrazac varanja koji će se ponoviti, to što vam partnerica prizna da fantazira o vašem bratu može biti protumačeno da se to zaista želi i ostvariti, to što vam je partner rekao za homoseksualno iskustvo u životu može za nekoga značiti da dejtate gej muškarca, to što vam je cura imala dvadeset seksualnih partnera možete protumačiti da je ona „laka ženska“. No ako to ne priznamo, brojni duboko vjeruju, nismo iskreni do kraja i takva se veza gradi na krivim temeljima.

Vrlina može biti mana

Ne promišljamo tada dovoljno da dobre temelje ne izgrađuje priznavanje ovakvih informacija već aktualna ponašanja u odnosu i poštivanja međusobnih dogovora u partnerstvu. Pitajte se zašto želite tu razinu razotkrivanja i ako je zbog vašeg prihvaćanja od strane partnera onda radije odite u ispovjedaonicu, psihologu ili jednostavnije s dobrim prijateljem na kavu. Ako se samo želite pohvaliti onda ste previdjeli da vaša vrlina nekome može biti mana. Od malih nogu nas uče kako je laž neodrživa pa će se prije ili kasnije sve saznati i sve će se upropastiti. Ili meni još draža lekcija jest da će se vidjeti da nismo bili iskreni. Uh, tko pak u to vjeruje ima ozbiljnih problema s podcjenjivanjem umijeća dobrog laganja jer postoje oni koji su ili koji će svoje tajne ponijeti u grob bez da je itko to saznao. Svi oni (a ima ih puno) koji na ovo potvrdno klimaju glavom, vrlo zdravo zadržavaju neki trunak slobode koji žele imati za sebe, ali to isto žele i za partnera/icu. Oni su otkrili da je to čak dobro za održavanje strasti i libida. Dijeljenje baš svega, ili kako ja to volim reći stavljanje sebe na pladanj, možda brzo ugaziti motivaciju i interes i seksualnu želju.