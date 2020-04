Možda se ne možete prošetati špicom, ali zato možete izgledati chic i pritom se osjećati udobno u svoja četiri zida. Izdvojili smo sedam pristupačnih high street komada s kojima će vam život u izolaciji biti ljepši i ugodniji

Odavno smo naučili da novac ne može kupiti dobar stil, stoga nije nimalo čudno da trendseterice u svom odijevanju rado kombiniraju modne komade s potpisom dizajnerskih i high street brendova. Možda 'Vrag nosi Pradu', no modne ovisnice itekako ne mogu odoljeti ponudi high street brendova koji neumorno na police svojih trgovina isporučuju redom trendi, mladenačke i cool komade po uzoru na one s potpisom razvikanih brendova.

Dodatan plus je i to što su high street komadi daleko jeftiniji od high end krpica pa si svake sezone možete obogatiti ormar većim brojem onoga što vam zapne za oko.

Natikače na petu i ove sezone će biti iznimno popularne, no potpuno je logično da dane u izolaciji nećete provoditi u visokim petama. Umjesto toga, predlažemo vam da se počastite ovakvim udobnim ravnim natikačama od tkanine koje ćete moći iskoristiti i u ljetnim mjesecima ili jednom kada konačno svi budemo mogli izaći iz svojih domova.

Znamo da se u trenirkama zasigurno osjećate najudobnije, no u narednim tjednima zasigurno ćete se htjeti i malo dotjerati, ne biste li se osjećali bolje i bili produktivniji. Ove satenske hlače s potpisom brenda Zara, koje imaju vezicu na dnu nogavica, savršen su spoj sportske elegancije i udobnosti.

Mnogi od nas koji su te sreće da rade od kuće s vremena na vrijeme moraju prisustvovati sastancima putem konferencijskih videopoziva. U tim situacijama nije nimalo primjereno da se pojavite ispred laptopa u pidžami ili trenirci. Naravno da nećete odjenuti odijelo, ali ovakva udobna lanena košulja haljina vašem će sugovorniku dati do znanja da ste profesionalni.

6. Natikače na punu petu

Natikače na punu petu donedavno su bile nezamislive na ulicama modnih metropola, no to će se ove sezone znatno promijeniti. Ova omražena obuća koja nas vraća u neka prošla vremena ponovno proživljava trenutke slave, stoga se ove sezone pripremite na vrijeme. Ako ste fan udobne obuće, ovaj će vam se trend sigurno svidjeti, a najbolje od svega je to što su toliko udobne da se u njima možete bezbrižno prešetavati i po stanu.