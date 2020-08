Sedam lako održivih frizura koje vrijedi isprobati ove jeseni

Dobra frizura čini doista nevjerojatnu razliku te vas bez sumnje može itekako uljepšati i pomladiti u trenu. Lijepo oblikovana kosa točka je na i svakog looka, pa ukoliko i vaša kosa nakon ljeta naprosto vapi za škarama ili bojom, predlažemo vam da se ove jeseni odlučite za neku od sljedećih trendi frizura koje će prema riječima stručnjaka biti najpoželjnije u narednim mjesecima

Iako nam se još uvijek čini kao da imamo vremena do početka jeseni, činjenica je da nam je ostalo manje od mjesec dana fore da se iskupamo i uživamo u ostatku ljeta. Morska sol, jako sunce i vrući zrak ostavili su posljedice na našoj kosi pa je savjet stručnjaka na kraju svake ljetne sezone - obavezno posjetiti frizera.

Tijekom jeseni 2020. voljet ćemo razne frizure, barem ako je vjerovati beauty stručnjacima koji sugeriraju sedam frizura, a mi znamo i koje su to frizure. Sve do jedne vrlo se lako održavaju, a na vama je da odaberete onu koja najbolje odgovara vašoj osobnosti.

Ova je frizura doživjela povratak još prije koronakrize, a bit će popularna i u narednim mjesecima. Idealna je za one koji traže frizuru koja se lako održava i vole prirodan look. Ako imate prirodne kovrče, tim bolje. Jedna od začetnica ove trendi frizure u 2020. svakako je prekrasna Selena Gomez.

Najveći trend za jesen 2020. je dorađena verzija 'the shag' frizure koju su u 70-ima furale sve vodeće rock zvijezde. Sjećate se one slojevito rezane, razbarušene kose sa šiškama koju je furao David Bowie? Ovu retro frizuru ponovno ćemo gledati na ulicama, a njena najveća prednost je to što daje volumen te je jednostavna za održavanje.

Ako se dosad niste odvažili na šiške, sada je vrijeme da konačno skupite hrabrost za to. S dolaskom jeseni sve više trendseterica svoje će frizere moliti da ih transformiraju i u Brigitte Bardot. Za razliku od klasičnih ravnih šiški, takozvane zavjesa-šiške pristaju svakom obliku lica, a i izgledaju puno prirodnije. Osim toga, nećete ih stalno popravljati kad zapuhne vjetar.

Kratki bob