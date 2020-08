Ova frizura apsolutni je hit ljeta: Za svoj 23. rođendan Kylie Jenner drastično je skratila kosu

Ni Kylie Jenner nije odoljela hit ljetnoj frizuri, koju je pokazala prvo prijateljima uoči svog 23. rođendana. Kako to i biva kada milijarderka slavi, rođendanska proslava traje već danima, a upravo je na večeru s prijateljima Kylie stigla s novom frizurom, koja je proteklih mjeseci zaludila slavne dame diljem svijeta

Neodoljivi bob, koji dolazi u nekoliko varijanti, ove je godine proglašen s punim pravom najpopularnijom frizurom, a poznate dame isprobale su sve varijacije - od francuskog i asimetričnog boba, preko mikro i dužeg boba pa sve do valovitog boba i ne mogu odlučiti koji im je draži.

S proslavom rođendana Kylie je već krenula i to večerom s prijateljima u popularnom japanskom restoranu Nobu, gdje je pokazala novi imidž. Umjesto duge kose do struka, koja je uvijek bila spuštena u lagane valove, ovoga puta pojavila se kosom odreaznom do ispod brade i uvinutom prema unutra.