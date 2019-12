Savršene kombinacije za najluđu noć u godini

Poprilično smo se približili završetku godine u kojem uvijek nailazimo na jednu od najvećih nedoumica – koji outfit odabrati za najluđu noć u godini. Nakon kupovine božićnih poklona, ponuda Designer Outleta Croatia s popustima od 30 do 70% tijekom cijele godine zvuči neodoljivo, a pronašli smo i savršene party kombinacije poznatih modnih brendova u kojima ćete u novu godinu zakoračiti sa stilom

Ženski novogodišnji look gotovo je nemoguće zamisliti bez šljokica. Čak i ako niste ljubiteljica upečatljivog stila, sigurni smo da ćete odabrati barem pokoji komad ili svjetlucavi detalj za dodavanje doze raskoši i glamura u vaše party kombinacije. Srebrne ili svjetlucave cipele iz Nine West i XYZ ponude predlažemo za one koje žele biti elegantne, a blještava Pepe Jeans jakna i neobične traperice savršen su odabir za partijanerice.