Savršene haljine: Ovih 11 modnih brendova ima predivne haljine za svaki stil, ukus i džep, ali ih vjerojatno još niste otkrili

Potraga za savršenom haljinom je vječna, a ako priželjkujete doista poseban modni komad ove ljetne sezone, ovih 11 brendova možda ima baš ono što tražite

Bez obzira na prigodu, vremensku prognozu, cipele, torbicu ili oblik tijela, haljina je modni komad čiji je model moguće pronaći za svakoga i za svaku priliku, a ima i odličnu karakteristiku - u tren oka odjene vas od glave do pete. Odlično posluži u trenucima u kojima moramo izgledati dotjerano u kratkom roku, kao i u danima 'u kojima nemamo što odjenuti', a u sive, pomalo tmurne dane unosi dobre vibracije. Zaljubljenice u modu složit će se da dobrih haljina u ormaru nikada ne može biti previše, a ako planirate šoping i još jednu potragu za savršenim primjerkom, ovo su modni brendovi na koje svakako vrijedi baciti oko.

Mnogo je modnih brendova koje su preko noći postali zvjezdani zahvaljujući Instagramu. Maria de la Orden jedan je od njih, no popularnost će mu sigurno opstati. Prekrasne ljetne kreacije nastaju kombinacijom ženstvenih krojeva i androginih detalja, a kaftani, maksi i mini haljine istovremeno izgledaju bezvremenski i moderno. Veliki plus ovog brenda je činjenica da su izrađene u Europi od prirodnih materijala poput pamuka ili lana. Cijene su poprilično pristupačne! Odjeća košta između 100 i 200 eura (750 i 1500 kuna), što marku Maria de la Orden čini izvrsnom alternativom high street brendovima.

Faithfull The Brand marka je Sarah-Jane Abrahams i Helle Them-Enger, Australke i Norvežanke koje su se upoznale na indonezijskom otoku Baliju. Estetika je prozračna i lagana baš poput otočnog života, a nostalgični printovi i krojevi nadahnuti su prošlim desetljećima. Odjeća je izrađena od prirodnih materijala i po načelima fair tradea, stoga nije ni čudo što ovaj brend obožavaju influencerice Lucy Williams, Gala Gonzalez i Monikh Dale. Cijene održivo proizvedene odjeće su pristupačne, pa tako mini haljina košta od 180 eura (1350 kuna).

Jedna od omiljenih high street trgovina jednostavno zna kako napraviti zaista dobru odjeću za svako godišnje doba. Bilo da se radi o haljinama košuljama, slatkim babydoll haljinicama, elegantnim verzijama ili pak jednostavnim slip varijantama - skandinavski brend ima lijepe modele za svaki stil i budžet. Cijene se kreću od 50 eura za pamučne haljine do 400 eura za kožne inačice (od 375 do 3000 kuna).

Sleeper

Održivo proizvedeni kompleti odjeće i ogrtača brenda Sleeper preplavili su Instagram zahvaljujući trendsetericama i it djevojkama Leni Dunham, Elli Fanning, Evi Chen i Veronik Heilbrunner. Ukratko: lanene haljine širokog kroja s cvjetnim printom i pepita uzorkom u pastelnim bojama, poput bež, lila, ružičaste i žute, pravi su must have. Cijene ovih doista upečatljivih modnih komada kreću se između 200 i 300 eura (1500 i 2250 kuna).