Samo ugoda ili nešto više: Odgovor na vječno pitanje o ženskom orgazmu mogli bi dati - zečevi

Jedan od najvećih misterija biologije, ženski orgazam, odgovor bi konačno mogao dobiti zahvaljujući pokusu sa zečevima u kojemu je dio ženki vrhunac seksualnog zadovoljstva postigao na antidepresivima

Orgazam žena među biolozima odavno izaziva znatiželju, no dokaze da bi imao ikakvu očiglednu svrhu osim puke ugode do sada nisu pronašli. Međutim, tim znanstvenika koji je proučavao orgazam zečeva konačno je ušao u trag tim dokazima.

'Znamo da postoji refleks kod zečeva, pa smo se pitali može li to biti isti onaj refleks koji je izgubio svoju funkciju kod ljudi', rekla je koautorica studije dr. Mihaela Pavlichev, istraživačica na Sveučilištu u Cincinnatiju.

Kako bi dobili odgovor na to pitanje, tim znanstvenika podvrgnuo je 12 zečica dvotjednoj 'terapiji' fluoksetinom (Prozac), antidepresivom za kojega je poznato da smanjuje sposobnost žena za orgazam. Nakon seksa kojega su imale sa zecom Frankom, zečicama su znanstvenici prebrojali broj otpuštenih jajašaca.

Rezultati studije, objavljene u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences, pokazuju da su zečice podvrgnute antidepresivima otpustile 30 posto manje jajašaca nego devet zečica koje su se parile s istim zecom Frankom, a nisu bile na Prozacu.